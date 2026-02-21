川普關稅改加10%…國民黨：賴總統神隱裝死 15兆進貢還吞嗎？

美國最高法院判決美國總統川普據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）實施「對等關稅」無效，川普也宣布將據1974年美國貿易法（1974 Trade Act）122款簽署命令，加收10%全球關稅。國民黨表示，全世界免付費降10%，台灣竟要扛天價「賣身契」？產業界火燒屁股，賴清德總統人呢？

國民黨表示，美國最高法院否決對等關稅後，川普隨即宣布對全球實施10%關稅。這顆震撼彈，直接戳破了民進黨政府「台美關係史上最好」的大內宣，更讓台灣產業界陷入極度恐慌。在這個攸關台灣經濟命脈的生死關頭，我國總統卻不見了？國民黨要代替全國焦慮的出口廠商，對賴清德政府提出三個最直接的靈魂拷問。

國民黨提出第一問，賴總統親自當召集人的「經濟戰略小組」是開空頭支票嗎？何時要出來面對？當初剛簽完台美關稅協議，賴總統大張旗鼓成立了「國家經濟戰略指導小組」，還親自擔任召集人。現在關稅巨變砸下來了，遊戲規則全變了，請問召集人去哪了？國安會議開了沒？針對此協議，到底還要不要繼續往下談？產業界在等答案，不要出事了就神隱裝死。

國民黨提出第二問，全世界10%關稅，我方還要傻傻吞下這筆天文數字的「進貢」嗎？這是整件事最荒謬的地方。當初為了拜託美國給予關稅優惠，民進黨政府低頭承諾高達15兆元台幣的對美投資、寫進協議每年GDP的5%（約1.3兆元台幣）的支出，外加2.67兆元台幣的對美採購。

國民黨表示，現在全世界「無條件」直接適用10%關稅，我方雖然也降為10%，但難道還要傻傻地繼續履行當初簽的天價合約嗎？賴政府打算何時重啟談判，要求大幅下修這些不合理的讓利？台灣人的血汗錢，難道是這樣白白送人的嗎？

國民黨提出第三問，下半年出口旺季即將到來，後面的301、232條款大刀怎麼擋？台灣對美國的出口旺季集中在下半年（約8到11月），受惠於感恩節、黑五跟聖誕節訂單。現在廠商心驚膽跳的，不只是眼前的10%關稅，而是面對美國尚有232、201、301、122、338等各種隨時會揮下來的貿易大刀，國內廠商出口動盪不安。

國民黨質疑，請問經濟部跟賴政府的因應對策到底是什麼？能不能公開透明地去談判，避免重蹈這次「白繳天價保護費」的覆轍？國家利益不是大內宣的工具，更不是拿來掩飾談判無能的遮羞布。

國民黨嚴正要求，賴清德立刻出面說明，並在立法院新春開議後，交出完整的「產業影響評估報告」與重啟談判的時程表。「台灣的經濟命脈，我們不接受黑箱，我們絕不退讓！」