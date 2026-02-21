川普關稅無效 國民黨團警告賴政府：懸崖勒馬 重啟談判

美國最高法院判決美國總統川普據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）實施「對等關稅」無效。國民黨立法院黨團表示，在此關鍵時刻發出最嚴正的警告，面對此一違憲判決，賴政府必須立刻懸崖勒馬、重啟談判，絕不能讓台灣三代人的未來，無辜葬送在民進黨「喪事喜辦」的極不對等協議中。

國民黨團表示，對於賴清德總統、行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君等人卑躬屈膝、倚美賣台的惡劣行徑，國民黨團在此予以最嚴厲的譴責與唾棄。

國民黨團嚴正指出，若非藍白黨團在立法院的強力捍衛與死守，堅持談判必須公開透明，力保台積電、台灣農業與汽車產業，並嚴防萊豬、毒牛叩關，全台灣人民血汗打拚數十年才攢下的國家基業，恐早已被賴清德政府雙手奉上、出賣殆盡。

國民黨團表示，民進黨在野時高喊「美豬萊劑零檢出、禁止美牛進口、簽署協議必須經國會通過」；如今賴清德大權在握，竟毫無下限地將過去的承諾當成廢紙踐踏。不僅門戶洞開全面放行毒豬、毒牛入台，將台積電拱手讓人，更任由美國高達六成農產品免關稅傾銷台灣，無情扼殺國內農民的生存空間。國民黨團嚴正質問賴清德政府：如果這不是賣台，什麼才是真正的賣台？

國民黨團強調，美國最高法院針對「對等關稅協議」的違憲判決，是對川普破壞國際秩序最沉重的打擊，更是美國司法獨立最莊嚴的宣示。面對此出賣台灣未來三代人利益的不平等條約，國民黨團強烈要求賴清德總統，務必把握此一歷史重大的關鍵轉折，立即重啟談判。

國民黨團總結，力保台積電、捍衛農民與汽車產業生存、全面封殺毒豬毒牛輸台，是政府無可推卸的底線與天職，更是最應該做的事。若賴政府繼續執迷不悟，一意孤行，必將面臨全民最無情的反撲。