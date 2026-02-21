喊廢美台ART 趙少康批嚴重失職：誰敢放行就告誰

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報資料照
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報資料照

美台完成簽署對等貿易協定（ART），美國最高法院判決美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅無效。中廣前董事長趙少康今日表示，立即廢棄台美ART，民進黨政府應反悔，立即收回該協議草案，立法院更不可以通過，否則就是嚴重失職，「誰敢通過我就到法院告誰」。

趙少康說，立即廢棄台美對等貿易協定。美國最高法院9名大法官以6比3宣判否決川普的對等關稅政策，主因是川普的關稅徵收需要國會授權。之前他再三要求民進黨政府要比較負擔關稅與赴美投資的損失孰輕孰重？去美投資1000億美元就是3兆新台幣，可以扶植3萬家中小企業每家1億元新台幣，或1萬家每家3億元，這其中只要有100家能發展成像鴻海等重要產業，對台灣的貢獻將何其大？更何況在威逼之下承諾赴美投資2500億加2500億共5000億美元？再加上開放農產品市場？

趙少康表示，民進黨賴卓政府急急忙忙簽下喪權辱國的賣身契，喪事喜辦還洋洋得意的驕其國人，現在就算川普說要普徵全球各國10%關稅，對台灣威力大減，而且一定也會被告，搞不了幾個月。

趙少康說，在黑道拿槍逼迫下簽的婚約，在法律上有什麼婚姻效果？同樣在關稅威脅下簽的台美ART，根本沒有法律效力。民進黨政府應該反悔立即收回該協議草案，立法院更不可以通過，否則就是嚴重失職，「誰敢通過我就到法院告誰」。

趙少康指出，美國最高法院9名大法官中有6個是保守派，其中有3個更是川普第一任提名的，Neil Gorsuch 及 Amy Coney Barrett居然翻臉不顧川普拔擢之情，其格調顯非我國的5人大法官能及。就算美國這樣一個總統制的國家，行政權尊重國會立法權還是至高無上的原則，民進黨賴卓政府動輒不副署立法院三讀通過的法案，創下有史以來的憲政敗筆，為後人所笑。

台美關稅

