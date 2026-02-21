緊盯川普關稅後續 政院：台美協定是否送立院審議將適時因應

美國聯邦最高法院裁定川普政府開徵「對等關稅」及「芬太尼關稅」因逾越授權而無效。行政院發言人李慧芝表示，政府高度關注後續發展及評估應處作為，包括是否將「對等貿易協定」送交立法院審議等。李慧芝說，政府的核心目標就是持續爭取國家及產業的最大利益，確保我國經濟穩健發展。

對於美方行政部門在聯邦最高法院公布針對「國際緊急經濟權力法」的判決後，隨即改採「1974年貿易法」第122條徵收10%臨時關稅的作法。李慧芝說，初判對我國衝擊影響有限，但政府仍然將密切關注並與美方維持緊密溝通以了解具體作法，並適時因應。

至於我國目前透過簽署「對等貿易協定」以及「台美投資備忘錄」取得談判成果，並成功爭取到232條款各項關稅之最惠國待遇。李慧芝表示，美國政府尚待確定如何執行與各國已簽署之「對等貿易協定」，但已表明232條款等關稅措施等將持續擴大。因此，政府會持續密切關注川普政府相應措施，審慎評估後續應處作為，包括是否將「對等貿易協定」送交立法院審議等，政府也都會適時因應。

她進一步指出，除了對等關稅之外，屬於適用232條款已調查或正在調查中的項目，占我國2024年輸美金額76%，對我國經濟發展至關重要。談判團隊已經達成232條款各項關稅最惠國待遇的目標，預期將有助於降低相關產業衝擊，並減緩未來可能的半導體及其衍生品相關關稅，對高科技產業供應鏈帶來的不確定性，這些談判成果也將持續確保。

對於232條款的調查項目可能增加，李慧芝重申，我方在台美投資合作MOU中已納入「針對未來232調查項目，台美雙方將持續協商優惠待遇」等相關條文。她強調，不論川普政府後續關稅政策如何發展，政府必會一如既往，爭取國家最大利益，維繫產業的國際競爭力。