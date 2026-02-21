美國最高法院裁定川普關稅無效 柯文哲：天塌下來我們不是最高的

美國聯邦最高法院20日判決，認定美國總統川普去年開始實施的全球性關稅政策無效，川普表示判決令人失望，將啟動替代方案。台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天表示，台灣是世界的一部分，天塌下來我們不是長最高的，密切觀察國際情勢再快速反應就好。

柯文哲今天展開台中走春拜年行程，上午與立委陳清龍、台中市議員江和樹、議員參選人劉芩妤、擬參選人吳皇昇等人到北屯芒果樹福德祠參拜、向支持者發紅包。

媒體詢問，美國最高法院裁定對等關稅違法，柯文哲怎麼看？他表示，美國是三權分立、權力制衡的國家，今天有這樣的結果，說明美國是比較成熟的民主國家，「至少比台灣好多了」，司法系統是獨立的，不像台灣，變成司法護航行政。