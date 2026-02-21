快訊

美最高法院裁決川普課徵關稅違法 黃國昌籲賴政府重啟台美貿易談判

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
大年初五，黃國昌（左）今與民眾黨新北市中和區議員參選人陳怡君前往中和烘爐地參拜及發送發財金。記者林媛玲／攝影
大年初五，黃國昌（左）今與民眾黨新北市中和區議員參選人陳怡君前往中和烘爐地參拜及發送發財金。記者林媛玲／攝影

美國聯邦最高法院昨否決川普總統以「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），作為對等關稅政策法源依據的正當性，川普也隨即宣布將對全球商品徵收稅率10％的全球關稅。今民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌表示，面對劇烈的變動，將對台灣及各國造成巨大衝擊，呼籲賴清德總統應告知國人要如何因應，甚至之前簽訂的台美貿易是否可利用此機會重新調整。

黃國昌今與民眾黨新北市中和區議員參選人陳怡君前往中和烘爐地參拜時受訪表示，美國聯邦最高法院已宣告川普無法依「國際緊急經濟權力法」課加關稅，且明定這是國會的權限，目前台美所簽訂的經濟貿易協定就是奠定在川普總統依照 IEEPA所頒佈的 14257號行政命令的基礎上進行談判跟磋商，但在美國聯邦最高法院判決後，這個基礎已喪失，接下來有必要重新調整。

黃國昌說，期待賴清德總統能清楚告訴國人未來政府要如何加以因應，民眾黨的立場是站在人民的立場要理性評估，在經貿市場大家追求的是穩定性跟安定性，面對突如其來的變化將對台灣及世界各國造成巨大沖擊，至於川普總統宣布要再加10%關稅是以 1974年的貿易法，但最高也只能課加15%的關稅，且它最長的效期也僅能有150天。

黃國昌強調，過去所簽訂的台美貿易協定的談判過程中，民進黨未充分讓民眾及國會參與及表達意見，產業、勞工及農、漁民也因過去資訊欠缺而無法反映，導致造成巨大的負面衝擊，現在應是團結為台灣人爭取最好的權益時刻，呼籲賴清德政府利用此時能重新調整。

大年初五，黃國昌今前往中和烘爐地參拜。記者林媛玲／攝影
大年初五，黃國昌今前往中和烘爐地參拜。記者林媛玲／攝影

