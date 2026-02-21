快訊

尋仇？北市醫美診所團拜傳槍響 負責人背景曝光曾遭「黑吃黑吞千萬」

陳妍希離婚1年回台過年 42歲超狂凍齡「素顏真面目現形」

聽新聞
0:00 / 0:00

川普關稅無效 翁曉玲：天佑台灣 喪權辱國美台ART無審查必要

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報資料照
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報資料照

美台日前完成簽署對等貿易協定（ART）。美國最高法院20日宣判，美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅違法而無效。國民黨立委翁曉玲說，ART自當失所附麗，立法院應無再行審查必要，「天佑台灣，喪權辱國的貿易協定得以即時喊停」。

美國最高法院大法官20日以6比3的票數，對川普依據1977年IEEPA，對全球課徵高關稅判決違法。

翁曉玲說，今天初五迎財神，財神爺就送給全球一個大禮。美國聯邦最高法院裁判川普政府無權實施對等關稅政策，其認為美國IEEPA並未授權總統有徵收關稅的權力。

翁曉玲表示，雖然川普宣稱他是為處理非法毒品流入以及龐大且持續的貿易逆差等二項威脅，而援引前法所定的因對措施，但美國聯邦最高法院多數法官並不接受他的說法，最終以6比3的票數，裁定川普課徵全球對等關稅是違法、違憲的。

翁曉玲認為，令人讚賞的是， 川普任內提名的兩位大法官戈蘇奇（Neil Gorsuch）與巴瑞特（Amy Coney Barrett）明確反對川普的關稅政策， 展現了司法人超然獨立的風骨。

翁曉玲指出，川普政府課徵關稅既然於法無據，那麼甫簽署完成的「台美對等關稅貿易協定」自當失所附麗， 立法院應無再行審查的必要了。

翁曉玲總結，「天佑台灣！喪權辱國的貿易協定得以即時喊停。希望民進黨政府別懦弱、悶不吭聲 ，不敢對台美協定的合法性提出質疑，應像本訴案中那幾家美國中小企業看齊， 要有不具威脅恐嚇和拒絕Say No的勇氣， 而非坐以待斃！」

川普總統在20日白宮舉行記者會。(路透)
川普總統在20日白宮舉行記者會。(路透)

台美關稅

延伸閱讀

關稅挫敗 學者憂：川普為製造「我搞定了」 恐與中達成對台新默契

美最高法院裁定舊關稅無效！川普即刻簽署行政命令改徵全球 10% 關稅

川普不滿對等關稅無效「宣布加課全球10%」 蔡正元：病急亂投醫

川普改關稅加課10% 李桐豪：政府恐繼續洗腦 與日、韓一樣

相關新聞

川普關稅改加10%…國民黨：賴總統神隱裝死 15兆進貢還吞嗎？

美國最高法院判決美國總統川普據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）實施「對等關稅」無效，川普也宣布將據1974年美國貿易...

【重磅快評】美大法官判川普關稅無效 台灣真要當「冤大頭」？

美台完成對等貿易協定（ART）的簽署，但美國最高法院20日宣判，美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵...

美川普關稅違法 機械業疾呼：盼政府盡速確認台美關稅協議是否有效？

美國最高法院20日宣判，美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅違法，故關稅無效。對此，台灣機械公會...

美最高法院推翻川普關稅 民眾黨籲政府說明因應對策

美國最高法院裁定，總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效，不過川普隨即簽署公告，將對全球徵收10%進口關稅。民眾黨主席黃國...

川普關稅違法 民眾黨團總召：20兆採購還要兌現嗎？

美國最高法院20日宣判，美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅違法，故關稅無效。民眾黨立法院黨團總...

川普關稅敗訴…辛苦談還多賠半導體資本 侯漢廷點出台灣「尷尬現實」

美國聯邦最高法院裁定川普總統對等關稅無效，新黨北市議員侯漢廷今提及前總統蔡英文任內行政院副院長施俊吉上月言論驗證現況，也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。