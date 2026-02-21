川普關稅無效 翁曉玲：天佑台灣 喪權辱國美台ART無審查必要

美台日前完成簽署對等貿易協定（ART）。美國最高法院20日宣判，美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅違法而無效。國民黨立委翁曉玲說，ART自當失所附麗，立法院應無再行審查必要，「天佑台灣，喪權辱國的貿易協定得以即時喊停」。

美國最高法院大法官20日以6比3的票數，對川普依據1977年IEEPA，對全球課徵高關稅判決違法。

翁曉玲說，今天初五迎財神，財神爺就送給全球一個大禮。美國聯邦最高法院裁判川普政府無權實施對等關稅政策，其認為美國IEEPA並未授權總統有徵收關稅的權力。

翁曉玲表示，雖然川普宣稱他是為處理非法毒品流入以及龐大且持續的貿易逆差等二項威脅，而援引前法所定的因對措施，但美國聯邦最高法院多數法官並不接受他的說法，最終以6比3的票數，裁定川普課徵全球對等關稅是違法、違憲的。

翁曉玲認為，令人讚賞的是， 川普任內提名的兩位大法官戈蘇奇（Neil Gorsuch）與巴瑞特（Amy Coney Barrett）明確反對川普的關稅政策， 展現了司法人超然獨立的風骨。

翁曉玲指出，川普政府課徵關稅既然於法無據，那麼甫簽署完成的「台美對等關稅貿易協定」自當失所附麗， 立法院應無再行審查的必要了。