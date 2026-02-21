關稅挫敗 學者憂：川普為製造「我搞定了」 恐與中達成對台新默契

美國最高法院20日宣判，美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅違法，故關稅無效。旅美學者翁履中說，3、4月的川習會不只是談判，更是政治舞台，迫切製造一個「我搞定了」的畫面。他擔憂，台灣議題在峰會中會被「默契化處理」的可能性升高，美中未必作成第四公報，但軍售節奏、官方互動語氣、或戰略訊號上，可能出現某種交換式調整。

翁履中指出，最高法院的判決，不只是一項法律事件，是直接改變川普談判的戰略結構。當最方便的關稅工具被限制，全世界都看見川普受挫的時候，他會更加迫切想要展現一件可以公開宣稱「成功」的大事、需要新的舞台。這個舞台可能是與中國達成新的協議，也可能是對伊朗採取更具象徵性的強硬行動，甚至是在能源或地緣政治上製造一個「我搞定了」的畫面。

翁履中說，因此這次北京行，不只是談判，更是政治舞台，川普需要一個故事，而北京非常清楚知道這一點；當一方在談判中急著要成果，另一方就握有時間與節奏的優勢。最高法院裁決之後，北京在談判中位置提升；過去川普可以用全面關稅作為快速施壓工具，現在則必須更精細操作。北京更有空間把議題往核心利益推進，包括台灣。

翁履中說，這也是為什麼會合理的擔憂，台灣議題在峰會中會被「默契化處理」的可能性升高。從美中角力沒人想輸面子的角度來說，雙方未必會出現白紙黑字的第四公報，但在軍售節奏、官方互動語氣、或戰略訊號上，可能會出現某種交換式的調整。川普若能換得中國在貿易或地緣政治上，給他一份可宣稱的成果，川普會願意在其他議題上採取更模糊、更彈性的態度，若美國在台灣議題上釋放出「可交易」的訊號，將對盟友信心造成長期傷害，包括日本、韓國、菲律賓也會重新評估美國在太平洋的承諾可信度。

翁履中指出，無論台灣由哪個政黨執政，都需要理解，美中和解是川普此刻優先目標。執政黨強調對北京要硬起來，展現威懾力與主權，這與美國傳統安全邏輯契合，但若華府為了交易而希望台北更克制，避免產生摩擦，則國民黨強調接觸與經濟整合，有助華府和北京短期降溫。

翁履中說想台灣大多數人希望維持現狀，但在期待維持現狀的同時，台灣更需要先理智的理解，台灣無法迴避的身處大國博弈的中央，兩種路線都有意義，都應該好好思考。在美中這種「雙方都想要成果」的局面裡，台灣必須警惕自己不要成為最容易被拿來換取成果的變數。