快訊

尋仇？北市醫美診所團拜傳槍響 負責人背景曝光曾遭「黑吃黑吞千萬」

陳妍希離婚1年回台過年 42歲超狂凍齡「素顏真面目現形」

聽新聞
0:00 / 0:00

川普不滿對等關稅無效「宣布加課全球10%」 蔡正元：病急亂投醫

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國總統川普。（歐新社）
美國總統川普。（歐新社）

美國最高法院20日宣判，美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅違法，故關稅無效。川普隨即宣布將據1974年美國貿易法（1974 Trade Act）122款簽署一項命令，加收10%的全球關稅。國民黨前立委蔡正元說，川普病急亂投醫，援引該款的前提並不存在，去年初就斷定川普關稅將一事無成。

蔡正元說，川普病急亂投醫，美國最高法院封殺川普的「對等關稅」後，川普緊急援用「1974年美國貿易法」122款，對所有進口貨加徵10%關稅。

蔡正元指，其實川普這個做法還是病急亂投醫，因為122款規定，實施附加關稅的期間最長只能150天，所以只能課到今年的7月。再者，122款的動用前提必須是：美國面臨嚴重的國際收支赤字，已對美元和美國經濟穩定構成重大威脅。

蔡正元指出，目前這個前提並不存在，因為美國雖然有「貿易赤字」，但沒有「國際收支赤字」；目前美元也沒有嚴重的貶值危機，美國經濟也沒有不穩定的問題。例如，美國整體失業率比中國低，美國GDP成長率比歐洲和日本高，美國的通貨膨脹還算溫和。

蔡正元認為，川普緊急援用122款的前提不當，還是會被告上法院，最後還是會灰頭土臉。美國最大的問題反而是關稅太高，這個問題又是川普自己造成的。這就是為什麼去年年初，他就斷定：川普關稅是「王安石變法」，一事無成。

台美關稅

延伸閱讀

川普關稅無效 他問台美協定仍算數或重談？矽盾可以歸還了嗎？

川普改關稅加課10% 李桐豪：政府恐繼續洗腦 與日、韓一樣

美最高法院判川普關稅無效 賴士葆：撤回ART 卓榮泰負責

首席大法官帶頭封殺川普關稅 紐時：意義重大

相關新聞

川普關稅改加10%…國民黨：賴總統神隱裝死 15兆進貢還吞嗎？

美國最高法院判決美國總統川普據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）實施「對等關稅」無效，川普也宣布將據1974年美國貿易...

【重磅快評】美大法官判川普關稅無效 台灣真要當「冤大頭」？

美台完成對等貿易協定（ART）的簽署，但美國最高法院20日宣判，美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵...

美川普關稅違法 機械業疾呼：盼政府盡速確認台美關稅協議是否有效？

美國最高法院20日宣判，美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅違法，故關稅無效。對此，台灣機械公會...

美最高法院推翻川普關稅 民眾黨籲政府說明因應對策

美國最高法院裁定，總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效，不過川普隨即簽署公告，將對全球徵收10%進口關稅。民眾黨主席黃國...

川普關稅違法 民眾黨團總召：20兆採購還要兌現嗎？

美國最高法院20日宣判，美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅違法，故關稅無效。民眾黨立法院黨團總...

川普關稅敗訴…辛苦談還多賠半導體資本 侯漢廷點出台灣「尷尬現實」

美國聯邦最高法院裁定川普總統對等關稅無效，新黨北市議員侯漢廷今提及前總統蔡英文任內行政院副院長施俊吉上月言論驗證現況，也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。