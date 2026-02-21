快訊

川普改關稅加課10% 李桐豪：政府恐繼續洗腦 與日、韓一樣

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
政治大學金融學系兼任教授李桐豪。圖／聯合報資料照
政治大學金融學系兼任教授李桐豪。圖／聯合報資料照

美台日前完成簽署對等貿易協定（ART），美國最高法院20日宣判，美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅違法，故關稅無效。政治大學金融學系兼任教授李桐豪說，政府或是特定人士可能說台灣與日韓被課一樣稅率，不影響出口競爭，台灣社會因而被洗腦。

美台簽訂ART後不久，美國最高法院大法官20日以6比3的票數，對川普依據1977年IEEPA，對全球課徵高關稅判決違法。該判決指稱，該法律「並未授權總統徵收關稅」。川普表示，其中美國和他國達成的許多協議依然有效，雖然有些會失效，但將被其他關稅取代。

川普也說，他將簽署一項命令，根據1974年貿易法（1974 Trade Act）第122條，在現有正常關稅的基礎上，加收10%的全球關稅，最多只能持續150天。

李桐豪表示，「關稅被擋不退場！川普簽令課10%全球稅率，適用已達成貿易協議國家」，台灣輸美產品又被「課回」25%。政府或是特定人士可能會說，台灣與日本、南韓被課一樣的稅率，不會影響對美出口的競爭力。

李桐豪說，「台灣社會就這樣被洗腦，繼續阿Q下去了。」

美國總統川普表示，將加徵10%的全球關稅。（法新社）
美國總統川普表示，將加徵10%的全球關稅。（法新社）

台美關稅

相關新聞

川普關稅改加10%…國民黨：賴總統神隱裝死 15兆進貢還吞嗎？

美國最高法院判決美國總統川普據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）實施「對等關稅」無效，川普也宣布將據1974年美國貿易...

【重磅快評】美大法官判川普關稅無效 台灣真要當「冤大頭」？

美台完成對等貿易協定（ART）的簽署，但美國最高法院20日宣判，美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵...

美川普關稅違法 機械業疾呼：盼政府盡速確認台美關稅協議是否有效？

美國最高法院20日宣判，美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅違法，故關稅無效。對此，台灣機械公會...

美最高法院推翻川普關稅 民眾黨籲政府說明因應對策

美國最高法院裁定，總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效，不過川普隨即簽署公告，將對全球徵收10%進口關稅。民眾黨主席黃國...

川普關稅違法 民眾黨團總召：20兆採購還要兌現嗎？

美國最高法院20日宣判，美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅違法，故關稅無效。民眾黨立法院黨團總...

川普關稅敗訴…辛苦談還多賠半導體資本 侯漢廷點出台灣「尷尬現實」

美國聯邦最高法院裁定川普總統對等關稅無效，新黨北市議員侯漢廷今提及前總統蔡英文任內行政院副院長施俊吉上月言論驗證現況，也...

