川普關稅被判違法 林濁水：台美協定肯定在下階段發揮正面作用

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片
美國最高法院以6比3票數判決，美國總統川普不得援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對各國課徵對等關稅。民進黨前立委林濁水臉書表示，將來眾國肯定還非要再陪川普劇烈、辛苦大大折騰一番不可，在這情境下，台灣談成的「對美出超國中最佳」關稅協議和投資MOU還是有價值，肯定會在下一階段的折衝中發揮正面作用。

林濁水指出，川普的關稅美夢是全球眾國的惡夢，集全球眾國之力不能奈川普何，可見美國的強大超乎眾東升西降論者的想像；只是今天有辦法成為川普的惡夢的，竟是手無寸鐵的美國最高法院，認定課關稅權是國會的，不是總統的。

林濁水說，總統制不是總統最大總統說了算？為什麼總統制原始典範國家，決定課稅權力在國會不在總統，為什麼最高法院站在國會那邊不在總統這邊，豈不怪哉？

林濁水表示，川普肯定不會因此就範。如果川普不能用「國際緊急經濟權力法」，他還有其他關稅備案。儘管備案武器沒原案好用，但是將來眾國肯定還非要再陪他劇烈、辛苦大大折騰一番不可。

台美關稅

