美最高院判川普對等關稅違法！黃國昌：司法敢向總統説不 才是令人尊敬

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
美國總統川普去年4月在白宮宣布對各國課徵對等關稅。美國最高法院20日判決，川普不得援引「國際緊急經濟權力法」課徵對等關稅，裁定這項關稅違法。（路透）
台美簽署對等貿易協定一周後，美國聯邦最高法院20日判決美國總統川普採取的對等關稅政策違法。民眾黨主席黃國昌在臉書貼文表示，勇於向違憲濫權的總統說不，才是值得令人尊敬的司法。

美國聯邦最高法院做出判決：「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）並未授權美國總統徵收關稅。黃國昌說，聯邦最高法院清楚宣示，雖然IEEPA 賦予總統在國家緊急狀態下「管制進口」（regulate importation）的權力，但這並不包括徵收關稅的權力。因為、美國聯邦憲法明定徵稅權屬於國會。

黃國昌說，可以合理預期的，聯邦最高法院的這個判決，勢必引發川普的憤怒。同時，川普也將想辦法透過其他途徑達到他的目的。

黃國昌說，儘管如此，美國聯邦最高法院至少展現了什麼是一個獨立的司法！一個敢向集大權於一身的總統説不的司法，才是真正令人尊敬的司法。

