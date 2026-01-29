藍智庫：台美關稅談判有四不足 政府要正視後續衝擊

台美關稅談判靠一段落。國家政策研究基金會今舉行記者會，執行長張顯耀表示，此次談判過程艱辛，官員付出心力值得肯定；但也存在「透明化、對外說明、衝擊評估、政策方向」四大不足，美國的主要目的是要關鍵產業到美投資，關稅只是籌碼，政府必須正視後續衝擊。

張顯耀指出，此次談判過程艱辛，政府官員如行政院副院長鄭麗君等人付出心力值得肯定。然而，過程政府仍存在四大不足，談判過程缺乏公開資訊；政府未能充分向社會與業界解釋；對產業可能遭受的影響缺乏完整分析；也缺乏明確的長期因應策略。

政大經濟系教授林祖嘉表示，從總體經濟方面來看，投資美國5000億美元，亦即每年大約要投資1000億美元，過去台灣一年國內外投資能量大約是1600至1700億美元，勢必造成很大排擠，國內投資量能大幅受限，勢必造成國內投資減少、產出減少與出口減少，產業外移也會讓高科技人才外流，高消費人口外移必定影響國內消費力道，更令人擔心的是技術外移與產業鏈外移。

林祖嘉指出，台灣晶片產業外移已是事實，但人民更關心美國農產品會不會大量進口、基改食品會不會進校園等，政府沒將資訊揭露，反讓民眾恐慌。他建議政府在產業投資應做些設限，例如N-1代才能海外投資，比重占公司規模也應受限，如10%或15%，投資地區也應規範。

他認為，台灣應該在美國與中國之間保持彈性，絕對不能單押一邊，因此國、共兩黨下周將在北京舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」正是時候，也非常重要，台灣應該趕快做出一些政策彈性。

智庫資深顧問薛香川指出，美國製造業長期缺乏國際競爭力，台灣企業赴美恐面臨成本激增與獲利稀釋的風險。他呼籲政府應正視產業經營困境，透過談判維持技術領先優勢，務實解決國內水電供應問題，確保台灣產業鏈的根基。

副執行長吳怡玎表示，政府針對半導體產業投入2500億元的直接投資及2500億元的信用擔保，這僅是有形的金錢成本。隨著供應鏈重構，大量有形資金與無形的人才資產正同步加速離開台灣。研發中心能否根留台灣，關鍵在「基礎建設的穩定性」。

她指出，今年起AI晶片需求將進入爆發期，先進製程高度依賴的高端設備極度耗電。若台灣無法提供穩定的電力供應，停電風險將成為台灣半導體供應鏈最脆弱的一環。當基礎能源無法支撐高端製程時，企業為求穩定只能加速外移，最終導致台灣產業面臨空洞化。

針對近期新台幣改版議題，台大經濟系教授林建甫提醒執政黨與央行，不應在此時推動耗資50億元的貨幣改版規畫，可將經費節省下來用於促進社會進步。面對未來匯率劇烈波動的趨勢，政府要有全盤規畫，確保匯率真實反映台灣的經濟實力與新台幣應有的價位。最應防範的是決策拖延與缺乏規畫，以免讓外幣外資熱錢對台灣市場予取予求。