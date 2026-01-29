聽新聞
台美關稅談判成果 中經院長連賢明6面向解析
台美關稅談判結果出爐近兩周，中經院院長連賢明從六大面向分析，並與日本、南韓、瑞士相比，認為台灣這次的貿易協議目前談得不錯，但後續當然還要看市場開放條件才能完整了解整份協議。
首先，關稅稅率。連賢明指出，在對美貿易順差的前廿大貿易國中，台灣這次談到最優惠的關稅稅率，這也是台灣傳產首次有機會和日本、南韓、歐洲站在同一個起跑點競爭。
第二，投資金額。以每人對美投資金額這指標來計算，台灣比日本、南韓差一些，但明顯優於瑞士；以投資占ＧＤＰ（國內生產毛額）比率來看，台灣約百分之卅，若進一步將投資金額除以對美順差來看，台灣只要兩年順差金額就抵回被要求的總投資金額，代表台灣商品在美的利潤很高。
第三，政府責任。台灣政府擔保最高達兩千五百億美元的信用保證。南韓、日本除信保外，還需要承擔政府連帶保證投資金額的責任。
第四，投資分潤。瑞士和台灣都是以民間企業為主，台灣是民間主導投資，政府從旁協助基礎建設，不像日本、南韓是由美國政府指定投資項目。
第五，執行期限。台灣因為半導體產業的特性和規模，川普政府在這次的協議中並沒有明訂完成投資的期限，也提供台灣在對美投資上的彈性。
第六，二三二條款台灣拿到最惠國待遇，更重要的是，只要台積電在美國持續投資，就能豁免台灣輸美半導體關稅，這讓台灣科技業吃下一個定心丸。
綜上所述，連賢明認為，台灣這次貿易協議不論在關稅稅率、投資分潤、執行期限，以及二三二條款，這幾個項目都取得較優惠條款。在投資金額、政府責任上則是中等，但到目前為止，對美貿易談判成果相當不錯。
