美台經濟繁榮夥伴對話 在華府簽2聲明

路透報導，美國與台灣一月稍早談妥貿易協議後，美國在台協會（ＡＩＴ）與駐美台北經濟文化代表處（ＴＥＣＲＯ）廿七日在華府舉行「第六屆經濟繁榮夥伴對話」（ＥＰＰＤ），會中簽署「矽和平宣言」及「美台經濟安全合作」二項聲明，國務院並讚台北是「重要夥伴」。

美台經濟繁榮夥伴對話為台美間的經濟議題溝通與合作平台，自二○二○年舉行首屆，今年已邁入第六屆。本次由國務院主掌經濟事務的次卿海柏格與台灣經濟部長龔明鑫分別擔任美、台雙方主談人。

我外交部也透過新聞稿指出，台美均認同台海和平穩定攸關全球經濟安全與繁榮，會議期間簽署兩項文件，彰顯台灣在ＡＩ供應鏈的重要性，未來雙方也將成立工作小組，持續探討可深化供應鏈安全及強化關鍵基礎建設的作為。

根據國務院表示，由美國主導的「矽和平宣言」旨在確保人工智慧（ＡＩ）與半導體供應鏈安全，聲明寫到：「台灣在ＡＩ與半導體及其他重要經濟倡議上是重要夥伴，先進製造業在推動ＡＩ革命方面扮演關鍵角色。」

國務院表示，會談聚焦供應鏈安全一致性交流，包括確保ＡＩ整體技術鏈各層的供應鏈安全、支持可信賴的數位基礎建設、合作促進無人機系統零組件認證，以及關鍵礦產合作。

討論也聚焦凸顯應對經濟脅迫的進展、在第三國推動共同合作，以及處理與稅務相關的障礙，以增加美國與台灣之間的投資。

有關無人機供應鏈，外交部新聞稿指出，雙方同意共同合作促進無人機的商業發展、法規遵循與認證及共同生產，以打造台美無人機合作的非紅供應鏈。至於台美在第三國合作，除在我國友邦的合作，雙方同意探索在菲律賓及拉丁美洲等共同優先區域進行合作計畫。美國將持續提升台灣應對經濟脅迫的整備程度，並支持具潛在經濟脅迫脆弱性之夥伴。針對雙邊經濟合作，雙方同意在投資審查及盡速解決雙重課稅問題等議題持續強化合作。