立院朝野共識 邀卓揆目3月3日報告台美關稅

台美關稅談定，賴清德總統前天喊話在野黨不要阻擋，行政院長卓榮泰昨天也說，「難道在野連未來台美關稅的談判也要擋嗎？」藍白立委齊批，「現在根本沒有案子及內容，怎麼審？」民眾黨立法院黨團總召黃國昌更質疑，賴總統是刻意製造衝突抹黑，想要在野黨開空白支票。

立法院朝野黨團協商達成共識，將在三月三日邀請卓榮泰率相關部會首長赴立院進行台美關稅專案報告。

昨天朝野協商時，民眾黨團副總召張啓楷表示，行政院副院長鄭麗君在馬政府簽署服貿協議時任立委，她當年曾質疑服貿協議不透明，去談了什麼，國會完全無從監督；按照民進黨標準，如今台美關稅談判也應該公開透明，因此民眾黨團主張卓榮泰應赴國會專案報告。

民進黨團總召柯建銘則說，張啓楷把台美關稅談判結果，類比為引發三一八學運的黑箱服貿，完全不合理；但民進黨團也認同卓榮泰應赴立院專案報告。

國民黨團總召傅崐萁表示，南韓的進度是國會尚未完成審查，但我國國會卻是連這個案子都沒看到，整個關稅談判從頭到尾都是「佛曰不可說」，立院完全被架空，國民黨團支持民眾黨團提案，卓榮泰應到立院向國人說明。

立法院長韓國瑜裁示，朝野達成共識，二月廿四日為立法院新會期開議日，當天隨即進行施政總質詢；三月三日將邀請卓榮泰率相關部會首長赴立院專案報告。

全國商業總會理事長許舒博日前表示，產業界普遍希望盡快審、盡快談。行政院秘書長張惇涵昨表示，國民黨主席鄭麗文參選國民黨主席時曾拜會許舒博，許當時奉勸鄭，國民黨不要「網內互打」，他認為，朝野政黨也不要國內互打。

國民黨立委牛煦庭則批評，台美關稅協議現在根本沒看到，除外界盛傳對美投資五千億元之外，是否還有其它附帶條件？在局勢尚未確定前貿然定論都言之過早；執政黨不用急著政治操作。黃國昌更反問賴總統：「請問你請在野黨不要阻擋的『貿易協議』到底在哪裡？」