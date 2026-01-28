快訊

影／豐原爆禽流感！逾千雞隻暴斃 盧秀燕令「全場撲殺」禁出入

帥兒遭周刊爆餵毒騙砲…伍思凱傳退休！趙傳親曝內幕

兒子空拍機投毒害死對手農場動物 張美阿嬤農場發聲明了

在野陣營指台美關稅是「實質加稅」經部駁斥：無視事實 扭曲談判成果

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

在野黨立委指稱「這次台美談判結果實質加稅」，對此，經濟部28日表示，此說法無視美國啟動全球對等關稅談判、實施新關稅制度之事實，試圖扭曲行政院談判團隊的成果。

經濟部指出，從各新聞媒體報導中也可以看到，產業界及各工商團體對於談判團隊可談到「對等關稅15%不疊加MFN」之成果表達十分肯定，且扭轉談判前台灣稅率較高之處境，使台灣可於相同基礎與其他日韓等競爭對手一同競爭；其他國家也普遍認為台灣取得不錯的成果。經濟部呼籲，各界應珍惜談判成果，相關評論也應基於事實。

經濟部強調，2026年1月16日與美方達成15%且不疊加國際貿易最惠國待遇（MFN）之稅率，包括機械、工具機、手工具、塑膠、紡織等產業，與競爭對手國一致或更優惠，可創造產業公平競爭條件，經濟部也與產業舉辦三輪總計超過數十場之座談會，透過支持產業之4大措施持續提供業者所需資源，作為產業最堅強的後盾。

經濟部指出，美國總統川普前於2025年4月2日發布行政命令，宣布對全球實施「對等關稅」措施，當時我國對等關稅稅率為32%（疊加MFN），後續透過與美持續談判及磋商，台灣適用的對等關稅稅率已調降為20％暫時性稅率（疊加MFN），並自2025年8月7日起正式實施，隨著2026年1月16日與美方達成協議，台灣適用的對等關稅稅率再次調降為15%且不疊加MFN，與日本、韓國等競爭對手一致，更優於越南及中國。經本部委託智庫進行推估，對我國出口、產值及就業的影響，相較之前對等關稅稅率20%並且疊加MFN關稅之情形，已從原本衰退逆轉為正成長。

經濟部說明，過去傳統產業因台美間未簽署貿易協定，工業產品我國對美平均出口關稅相較日本、韓國高，現因台美協議15%的對等關稅且不疊加原稅率，表面上與日韓齊平，實則讓我國與日韓站在同一起跑線，取得更有利的競爭條件。以工具機產業為例，工具機產品我出口美國關稅為４％，競爭對手日本為2.6%、韓國0%，現對美出口關稅同為15%，協助產業取得公平競爭機會，未來將有利於業者拓展市場。

台美關稅

延伸閱讀

立院朝野共識 邀卓榮泰3月3日赴立院報告台美關稅協定

韓關稅變25%全因國會遲不批 台灣若複製…賴總統籲藍白勿焦土政策、商總：不應該

產業界盼速審台美關稅協議 張惇涵：為了台灣經濟不要國內互打

南韓對美關稅遭提高…台灣憂步後塵 盧秀燕：相信政府有效控管

相關新聞

關稅到底談得好不好？ 連賢明從六大方向全面解析

台美關稅談判結果出爐已接近兩周，外界對結果好壞各有觀點。中經院院長連賢明從六大面向全面分析，並與日本、韓國、瑞士相比，認...

立院朝野共識 邀卓榮泰3月3日赴立院報告台美關稅協定

美國總統川普因南韓國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，將汽車、木材、製藥及其他對等產品關稅，從15%提高至25%，外界...

產業界盼速審台美關稅協議 張惇涵：為了台灣經濟不要國內互打

美國總統川普表示，南韓國會遲未履行與美國達成協議，將南韓關稅提高至25％，賴清德總統喊話在野支持台美關稅，商總理事長許舒...

許舒博盼速審關稅協議 張惇涵：為了台灣別國內互打

美國總統川普威脅對韓國加徵關稅，商總理事長許舒博盼台灣國會盡快審台美關稅協議。行政院秘書長張惇涵說，許舒博應是國民黨大老...

美台關稅後再簽2項聲明！鎖定關鍵供應鏈安全 國務院讚「重要夥伴」

路透報導，美台1月稍早談妥貿易協議後，美國在台協會（AIT）與駐美台北經濟文化代表處（TECRO）27日在華府舉行「第6...

【專家之眼】守住美國農產品銷台防線 他山之石可以攻錯

台美關稅談判底定，執政團隊高調宣稱獲得大勝利，還以「台灣模式」沾沾自喜，但是對於農漁民憂心的大幅開放美國重要農產品（稻米...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。