憂對等關稅衝擊中小企業、農產品 三三會拋五大建議

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

三三企業交流會28日下午舉行例會。副理事長暨台聚集團董事長吳亦圭表示，關稅對等關稅仍可能對中小型出口業者、農產品及製造業帶來壓力，且應盡力避免產業空洞化疑慮，並就此提出五點建議。

三三企業交流會28日下午舉行例會，吳亦圭致詞表示，台美對等關稅目前已談妥，美對台對等關稅調降至15%，且不疊加；台灣承諾對美投資5,000億美元，2,500億美元直接投資，及2,500億美元信用保證；取得美方在232條款（國安關稅）上的「最惠國待遇」。

吳亦圭指出，對等關稅15%與日本、南韓等相同，但對台灣中小型出口業者、農產品與傳統製造業仍有壓力。美方若要求台灣全面開放美國車或特定農產品進口，台灣相關業者將面臨強烈競爭。大規模對美投資引發資金與人才流向美國，有產業空洞化疑慮。

三三會對此提出五項建議。首先，三三會認為，應落實「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，針對受關稅影響的傳統產業，特別是農產品、機械、零組件，提供賦稅減免、轉型補助及技術升級資金。

其次，三三會建議，設立專項基金支持供應鏈中小企業數位轉型與綠色生產，並協助開拓東南亞、歐盟等其他市場。

三三會也表示，應強化雙向投資機制，應要求美方對台投資半導體、AI、國防、安控、次世代通訊的雙向投資承諾。

第四，三三會認為，儘速完成協議文本法律檢視，送交立法院審議，並公布詳細的產業衝擊評估報告。最後，三三會也強調，對等關稅是起點，應與美方展開避免雙重課稅、服務貿易、數位貿易等談判。

吳亦圭表示，肯定談判人員的努力，政府應積極推動完善的產業支持與透明機制，避免對弱勢產業與勞動者產生影響。

台美關稅

相關新聞

關稅到底談得好不好？ 連賢明從六大方向全面解析

台美關稅談判結果出爐已接近兩周，外界對結果好壞各有觀點。中經院院長連賢明從六大面向全面分析，並與日本、韓國、瑞士相比，認...

立院朝野共識 邀卓榮泰3月3日赴立院報告台美關稅協定

美國總統川普因南韓國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，將汽車、木材、製藥及其他對等產品關稅，從15%提高至25%，外界...

產業界盼速審台美關稅協議 張惇涵：為了台灣經濟不要國內互打

美國總統川普表示，南韓國會遲未履行與美國達成協議，將南韓關稅提高至25％，賴清德總統喊話在野支持台美關稅，商總理事長許舒...

許舒博盼速審關稅協議 張惇涵：為了台灣別國內互打

美國總統川普威脅對韓國加徵關稅，商總理事長許舒博盼台灣國會盡快審台美關稅協議。行政院秘書長張惇涵說，許舒博應是國民黨大老...

美台關稅後再簽2項聲明！鎖定關鍵供應鏈安全 國務院讚「重要夥伴」

路透報導，美台1月稍早談妥貿易協議後，美國在台協會（AIT）與駐美台北經濟文化代表處（TECRO）27日在華府舉行「第6...

【專家之眼】守住美國農產品銷台防線 他山之石可以攻錯

台美關稅談判底定，執政團隊高調宣稱獲得大勝利，還以「台灣模式」沾沾自喜，但是對於農漁民憂心的大幅開放美國重要農產品（稻米...

