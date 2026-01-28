立院朝野共識 邀卓榮泰3月3日赴立院報告台美關稅協定

美國總統川普因南韓國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，將汽車、木材、製藥及其他對等產品關稅，從15%提高至25%，外界專注台美關稅協定是否能在立法院通過。立法院黨團朝野協商今天達成共識，將在3月3日邀請行政院長卓榮泰率相關部會首長赴立院進行專案報告。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，行政院副院長鄭麗君在馬政府簽署服貿協議時擔任立委，她當年曾質疑服貿協議不透明，去談了什麼國會完全無從監督；按照民進黨標準，如今台美關稅談判也應該公開透明，因此民眾黨團主張卓榮泰應赴國會專案報告。

民進黨立院黨團種照柯建銘表示，張啓楷把台美關稅談判結果，類比為引發318學運的黑箱服貿，完全不合理，且張啓楷講話一直都很大聲，但不是大聲就贏，應該要講道理才對。

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，南韓的進度是國會尚未完成審查，但我國國會卻是連這個案子都沒看到，整個關稅談判從頭到尾都是「佛曰，不可說」，立院完全被架空，國民黨團支持民眾黨團提案，卓榮泰應到立院向國人說明。

朝野各黨最終達成共識，立法院長韓國瑜裁示，2月24日為立法院新會期開議日，當天隨即進行施政總質詢；3月3日將邀請行政院長卓榮泰率相關部會首長赴立院進行台美關稅專案報告。