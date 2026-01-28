產業界盼速審台美關稅協議 張惇涵：為了台灣經濟不要國內互打

美國總統川普表示，南韓國會遲未履行與美國達成協議，將南韓關稅提高至25％，賴清德總統喊話在野支持台美關稅，商總理事長許舒博也盼台灣國會盡快審台美關稅協議。行政院秘書長張惇涵今說，許舒博應是國民黨大老，不是民進黨側翼，其所述也是為了台灣產業、經濟與民生，不要國內互打。

全國商業總會理事長許舒博昨表示，產業界普遍希望盡快審、盡快談，相關配套與細節都可在國會中充分討論，但不宜一味擱置不處理，若完全阻擋審議，最終反作用力恐回到在野黨身上。

張惇涵今赴立法院內政委員會備詢前受訪時指出，他記得國民黨主席鄭麗文在選國民黨主席時曾拜會許舒博，許舒博當時奉勸鄭麗文，國民黨不要「網內互打」，許舒博昨天也公開指出，15%關稅談判應是底線，如果有變數導致川普政府祭出懲罰性關稅，大家生意怎麼做。

張惇涵認為，國民黨也好、民眾黨也好，許舒博應是國民黨大老，不是民進黨側翼，因此許舒博昨天所述也是為了台灣產業、經濟、民生，朝野政黨不要國內互打。