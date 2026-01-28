快訊

如何確認日圓漲勢穩了？花旗教看這指標 出現後日圓能再強15%

經典賽／達比修有來了 以「特別教練」身分加入日本隊

華爾街日報曝川普翻臉南韓內幕！導火線疑是酷澎 美方曾警告韓總理

許舒博盼速審關稅協議 張惇涵：為了台灣別國內互打

中央社／ 台北28日電
立法院內政、司法及法制委員會今開聯席會議，審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單，行政院秘書長張惇涵受邀列席。記者張曼蘋／攝影
立法院內政、司法及法制委員會今開聯席會議，審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單，行政院秘書長張惇涵受邀列席。記者張曼蘋／攝影

美國總統川普威脅對韓國加徵關稅，商總理事長許舒博盼台灣國會盡快審台美關稅協議。行政院秘書長張惇涵說，許舒博應是國民黨大老，不是民進黨側翼，許舒博所述也是為了台灣產業、經濟與民生，朝野政黨不要國內互打。

美國總統川普在社群媒體發文表示，因韓國國會未能依約完成批准程序，美方將把原先談妥的對韓關稅稅率從15%調高至25%。全國商業總會理事長許舒博昨天表示，產業界普遍希望「盡快審、盡快談」，相關配套與細節都可在國會中充分討論，但不宜一味擱置不處理，若完全阻擋審議，最終反作用力恐回到在野黨身上。

張惇涵今天上午赴立法院備詢前接受媒體聯訪時指出，他還記得國民黨主席鄭麗文在選國民黨主席時曾拜會許舒博，許舒博當時奉勸鄭麗文，國民黨不要「網內互打」，昨天許舒博也公開指出，15%關稅談判應是底線，如果有變數導致川普政府祭出懲罰性關稅，大家生意怎麼做。

張惇涵表示，國民黨也好、民眾黨也好，許舒博應是國民黨大老，不是民進黨側翼，因此許舒博昨天所述也是為了台灣產業、經濟、民生，朝野政黨不要國內互打。

台美關稅

延伸閱讀

批軍購案術業有專攻 張惇涵：民眾黨版本會使台美間窒礙難行

蘇宏達：美高度關切國防預算 未與鄭麗文出訪掛勾

川普揚言調高關稅後鬆口與韓談出「一些結果」 美方另點名酷澎案

共和黨內訌錄音流出 參議員諫言遭川普飆罵髒話

相關新聞

美台關稅後再簽2項聲明！鎖定關鍵供應鏈安全 國務院讚「重要夥伴」

路透報導，美台1月稍早談妥貿易協議後，美國在台協會（AIT）與駐美台北經濟文化代表處（TECRO）27日在華府舉行「第6...

許舒博盼速審關稅協議 張惇涵：為了台灣別國內互打

美國總統川普威脅對韓國加徵關稅，商總理事長許舒博盼台灣國會盡快審台美關稅協議。行政院秘書長張惇涵說，許舒博應是國民黨大老...

【專家之眼】守住美國農產品銷台防線 他山之石可以攻錯

台美關稅談判底定，執政團隊高調宣稱獲得大勝利，還以「台灣模式」沾沾自喜，但是對於農漁民憂心的大幅開放美國重要農產品（稻米...

【總編開箱】「南韓關稅炸彈」對台啟示 協議談成不代表風險解除

美國總統川普聲稱南韓國會未通過美韓貿易協議並正式入法，對南韓輸美汽車、木材、藥品的對等關稅項目稅率將由15%增至25%；川普拋出這顆「關稅炸彈」，提醒台灣的是「關稅談成並不代表風險已解除」。

賴總統喊話在野黨借鏡南韓 台美協議勿採「焦土政策」

美國總統川普揚言，因南韓國會遲未通過美韓貿易協議，擬將南韓對等關稅稅率調高至25％，賴清德總統昨（27）日表示，在野黨應...

台美雙向投資 都會有國家隊

台美關稅日前談妥15%不疊加，賴清德總統昨（27）日表示，「台灣模式」贏得美國支持，台灣籌組國家隊投資美國，美國未來也會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。