美台關稅後再簽2項聲明！鎖定關鍵供應鏈安全 國務院讚「重要夥伴」

路透報導，美台1月稍早談妥貿易協議後，美國在台協會（AIT）與駐美台北經濟文化代表處（TECRO）27日在華府舉行「第6屆經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），會中簽署「矽和平宣言」（Pax Silica Declaration）及「美台經濟安全合作」（U.S.-Taiwan Cooperation on Economic Security）共2項聲明，國務院並讚台北是「重要夥伴」。

美台經濟繁榮夥伴對話為台美間的經濟議題溝通與合作平台，自2020年舉行首屆會議，今年已邁入第6屆。本次由國務院主掌經濟事務的次卿海柏格（Jacob Helberg）與台灣經濟部長龔明鑫分別擔任美、台雙方主談人。

根據國務院，由美國主導的「矽和平宣言」旨在確保人工智慧（AI）與半導體供應鏈安全，聲明寫到：「台灣在AI與半導體及其他重要經濟倡議上是重要夥伴，先進製造業在推動AI革命方面扮演關鍵角色。」

國務院表示，會談聚焦供應鏈安全一致性交流，包括確保AI整體技術鏈各層的供應鏈安全、支持可信賴的數位基礎建設、合作促進無人機系統零組件認證，以及關鍵礦產合作。

討論也聚焦凸顯應對經濟脅迫的進展、在第三國推動共同合作，以及處理與稅務相關的障礙，以增加美國與台灣之間的投資。

路透指出，台灣是驅動AI所需先進半導體的重要生產地，長期推動避免雙重課稅的協議，以利提升雙邊投資。

美台1月稍早達成貿易協議，降低台灣輸美商品關稅至15%，並提高台灣對美國在半導體與其他產業的投資。