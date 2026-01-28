【專家之眼】守住美國農產品銷台防線 他山之石可以攻錯

台美關稅談判底定，執政團隊高調宣稱獲得大勝利，還以「台灣模式」沾沾自喜，但是對於農漁民憂心的大幅開放美國重要農產品（稻米、美豬、美牛內臟等）進口，以及調降進口關稅、甚至零關稅，均未給出確切答案，農民心情依舊忐忑不安。俗話說好酒存甕底，但願在「傑出」談判團隊運籌帷幄下，最終只是虛驚一場，讓農民過個好年。

過去台灣從美國進口稻米、牛、豬、雞肉、雜糧穀物等，因為有關稅門檻加上消費者習慣，本土農漁產品尚可維持一定程度的競爭力，未來若進口關稅下降，美國進口農產品價格競爭力上升、產量又大，對台灣農漁業必定是一大衝擊，台灣農漁民擔心顯非杞人憂天。同樣的近日歐盟與「南方共同市場」（Mercosur）國家（巴西、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭）在簽署自由貿易協定過程，遭歐盟內部成員國農民激烈反對，為化解農民疑慮，歐盟委員會提出多項保障農民措施，若能具體落實可以避免可能的衝突，值得台灣借鏡。

歐盟與南方共同市場成員國經過25年談判，終於簽署自由貿易協定，將在15年內取消90%以上產品的進口關稅，預計歐盟對南方共同市場之出口將成長近500億歐元，南方共同市場對歐盟之出口亦可望成長達90億歐元，達成互惠互利，雙方都將在經濟、外交和地緣政治方面受益。

儘管如此，歐盟各地的農民卻因擔心南美低價農產品大量進口會衝擊本地市場，削弱本地農產品生產和競爭力，造成不公平競爭，並可能削弱環境與食安標準，而持反對意見。南方共同市場國家在牛肉、禽類、糖等農產品領域具備規模和成本優勢，大幅開放進口確實會對歐盟內部市場尤其價格敏感的農產品價格產生衝擊。

為了化解農民憂慮，確保該協定能在成員國間獲得多數支持；並支持農業朝永續轉型，歐盟委員會積極推動多項具有法律約束力的農民保障措施，整理分析如下：

一、嚴格配額限制；將針對牛肉等敏感農產品實施嚴格配額限制，僅開放極小部分可享優惠關稅，並對超出配額部分課徵高達50%的關稅，來緩解歐洲農民的擔憂。

二、實施緊急防衛機制，將對敏感農產品設置保障與暫停機制，當敏感農產品進口量較過去三年平均水準增長超過10%且價格下跌超過10%時，應在收到申訴後21天內啟動調查，暫停關稅優惠和暫時限制進口。

三、落實嚴格的食品安全管控；歐盟原本即制定了非常嚴格的衛生和植物檢疫標準，以保護人類、動物和植物的健康，將透過「鏡像條款」（Mirror Clause），要求進口農產品必須遵守歐盟嚴格的環保、農藥使用、植物檢疫、動物福利等標準，不得有任何例外，來確保公平競爭，並成立一個專門的工作小組，來提高進口管制的效率。

四、設立農業危機應變基金，除運用專門的「農業公正轉型基金」提供貸款補助外，將設立73.8億美元的「團結安全網」，並提前撥付約527億美元的農業補償基金，來強化農業應對氣候與市場衝擊，加速農業部門的永續轉型和確保農民利益和公平。

五、加強農藥殘留等進口管控，針對歐盟自南美進口農產品是否含除草劑或農藥殘留採取嚴格的檢驗措施，包括增加在第三國的審計和檢查次數，以及加強歐盟邊境管控，有效防止不合規產品進入歐盟市場。

六、加速對農民的直接支持，將於2027年後的共同農業政策，至少將包括3000億歐元的專案預算，用於收入支持，以確保歐盟農民繼續獲得穩定且合理的收入。

七、強化地理標誌保護，經調查研究發現，具有地理標誌保護產品的銷售價格平均是未認證同類產品的兩倍，為此透過保護344項歐盟地理標示產品，避免蒙受不正當競爭和仿冒，影響地理標誌產品的收益及信譽。

「他山之石可以攻錯」，回應農漁民擔憂和需求，除了給錢，政府應有許多政策工具可用。但願台灣對美農產品開放的實情掀牌之日，亦為農漁民歡呼之時。