學者：賴政府別拿南韓逼迫在野黨

美國總統川普突然宣布，因南韓國會未落實貿易協定，將對南韓汽車、木材、藥品及所有其他互惠商品的關稅，從百分十五提高到百分之廿五。淡江大學戰略所副教授黃介正表示，從台灣角度來看應是警訊，但不必過於緊張到魂飛魄散，因為「ＴＡＣＯ」（川普總是臨陣退縮）已發生Ｎ遍，希望賴政府勿用南韓例子逼迫在野黨。

淡大戰略所教授兼所長李大中說，台韓狀況不盡相同，南韓執政黨立場認為可透過通過「赴美投資特別法」，間接落實韓美談判結果，但在野黨主張必須送到國會審查，因此陷入僵局；至於台灣，「台美對等貿易協定」還沒最後簽署，協定文本當然也還沒送立院審議，政府應對立院提供詳盡說明與充分溝通。面對美國排山倒海而來的壓力，立法院本來就有監督的責任，政府不宜因美國施壓南韓的案例而見獵心喜，藉此壓制立院；政治攻防雖為常態，但以台灣自身的最大利益為重，才符合多數民眾期待。

黃介正指出，川普對南韓政府施壓，這招對中國大陸加過更多，只要不高興就加關稅，南韓未必有底氣跟川普拚。不過，他指出兩大變數，一是美國國內局勢混亂，未必影響川普修理外國，但是否影響年底的美國期中選舉？二是美國法院針對「對等關稅」是否違憲尚未宣判，影響我方政府決策。

他也說，我方無實質條件可叫板，政府僅告知外界幾項台美ＭＯＵ重點，不知談判實際情況，希望勿用南韓例子逼迫在野黨答應執政黨的條件；在野黨也應評估是否跟執政黨繼續僵持，台灣今年有選舉，若關稅又被調高，則恐被操作認知作戰。台灣要注意南韓政府回應，不需太過緊張到魂飛魄散。

至於有立委倡議拋售台灣手中持有美債當武器，黃介正說，川普剛警告歐洲「敢拋售美債試試看」，我方尚有半導體產業移轉等籌碼，不需拋美債。

政大東亞所名譽教授丁樹範說，川普應希望趕快落實政績，因為美國期中選舉將至，川普有內政壓力，故以調高關稅方式要求南韓盡快落實當初談好的東西。若我方跟美國達成貿易協議且送入立院審查，國民黨團已表明將嚴審，台灣內部分歧影響立院處理時程，川普對南韓的作法有可能對台灣比照辦理。