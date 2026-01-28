聽新聞
川普說變就變 盟友焦慮升高

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

美國總統川普廿六日威脅將南韓關稅調高至百分之廿五，專家指出，此舉凸顯川普不滿南韓國會相關立法延宕，也戳破市場對今年關稅問題會趨於穩定的期待。同時，川普說翻臉就翻臉，其他與美國談妥協議的盟友焦慮勢必升高。

路透引述美國智庫「大西洋理事會」國際經濟事務主席李浦斯基表示，川普此舉反映對首爾推動貿易協議立法進度的不耐，戳破市場對今年關稅會趨於穩定的期待。

外界常以為川普喊歸喊，未必落實，但李浦斯基提醒，這種不確定性本身就會讓市場付出成本，光是市場波動就已經在計價。

美國財經媒體ＣＮＢＣ報導，川普威脅提高南韓關稅消息一出後，南韓輸美汽車大廠現代汽車股價一度下跌逾百分之四。

金融時報指出，川普突然翻臉對貿易夥伴加碼課稅，推翻去年敲定的貿易協議，將令其他與美國簽有類似協議的外國政府不安。此舉也標誌川普再度升高與盟友的貿易緊張，近幾周他以加拿大傾中為由，威脅對加拿大加徵百分之百關稅。

美國最高法院即將對川普課徵對等關稅法源正當性進行判決，下次排定的開庭日期是二月廿日；若大法官最後判川普敗訴，他未來很可能沒辦法再隨意調整對他國關稅稅率。

台美關稅 南韓

