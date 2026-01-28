川普將對南韓關稅提高至25％ 美商會不樂見台灣重蹈覆轍

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

美國商會昨（27）日發布《2026商業景氣調查報告》顯示，有92%企業規劃今年維持或增加對台投資。對於美國總統川普揚言要將南韓關稅提高至25％，台灣美國商會理事長陳幼臻直言，不希望台灣出現與南韓類似情況，否則台灣將錯失重要發展契機。

陳幼臻強調，台美關稅協議為雙方長期科技合作奠定重要框架，美國商會不樂見台灣重蹈其他國家覆轍。若因協議推動不順、程序延宕，導致承擔較高關稅成本，恐影響協議落實，錯失深化台美科技合作關鍵機會。

台灣美國商會執行長魏凱（Carl Wegner）表示，由於相關關稅訊息是在昨日上午才公布，商會尚未與會員評估；若南韓最終面臨高達25%關稅，台灣企業反而可能帶來新的競爭機會。

陳幼臻指出，台美關稅底定對企業營運具建設性意義，有助提升可預測性與透明度，降低不確定性。

台美關稅 川普

相關新聞

賴總統喊話國會 速通過台美貿易協議

美國總統川普威脅加徵對南韓關稅至百分之廿五，賴清德總統昨接受民視新聞專訪，喊話以南韓被美國加徵關稅為鑒，希望國會可以支持...

川普將對南韓關稅提高至25％ 美商會不樂見台灣重蹈覆轍

美國商會昨（27）日發布《2026商業景氣調查報告》顯示，有92%企業規劃今年維持或增加對台投資。對於美國總統川普揚言要...

台灣美國商會：不樂見台出現南韓狀況

美國總統川普威脅將加徵對南韓關稅從百分之十五提高至百分之廿五，台灣美國商會執行長魏凱表示，若南韓的關稅真的提高到百分之廿...

學者：賴政府別拿南韓逼迫在野黨

美國總統川普突然宣布，因南韓國會未落實貿易協定，將對南韓汽車、木材、藥品及所有其他互惠商品的關稅，從百分十五提高到百分之...

賴總統：台灣產業實力是關稅談判關鍵 付出代價較日韓小

台美關稅談判底定，獲致對等關稅15%不疊加等共識。賴清德總統今天說，除政府與談判團隊共同努力，台灣科技產業的實力也是關鍵...

關稅一度可能回到32% 賴總統：「產業界提供後盾」談成15%不疊加

台美關稅日前談妥15%不疊加，賴清德總統27日接受民視《台灣最前線》專訪，進一步做說明。他透露，原本去年7月9日如果沒有...

