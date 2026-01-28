川普將對南韓關稅提高至25％ 美商會不樂見台灣重蹈覆轍

美國商會昨（27）日發布《2026商業景氣調查報告》顯示，有92%企業規劃今年維持或增加對台投資。對於美國總統川普揚言要將南韓關稅提高至25％，台灣美國商會理事長陳幼臻直言，不希望台灣出現與南韓類似情況，否則台灣將錯失重要發展契機。

陳幼臻強調，台美關稅協議為雙方長期科技合作奠定重要框架，美國商會不樂見台灣重蹈其他國家覆轍。若因協議推動不順、程序延宕，導致承擔較高關稅成本，恐影響協議落實，錯失深化台美科技合作關鍵機會。

台灣美國商會執行長魏凱（Carl Wegner）表示，由於相關關稅訊息是在昨日上午才公布，商會尚未與會員評估；若南韓最終面臨高達25%關稅，台灣企業反而可能帶來新的競爭機會。

陳幼臻指出，台美關稅底定對企業營運具建設性意義，有助提升可預測性與透明度，降低不確定性。