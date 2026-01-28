賴總統喊話在野黨借鏡南韓 台美協議勿採「焦土政策」

美國總統川普揚言，因南韓國會遲未通過美韓貿易協議，擬將南韓對等關稅稅率調高至25％，賴清德總統昨（27）日表示，在野黨應借鏡南韓，不希望有變數，政黨競爭難免，但不要焦土政策，若推翻談判成果，對經濟衝擊會很大。

賴總統昨日展開產業關懷之旅，首站前往台中神岡參訪伯鑫工具並接受電視台專訪。因美韓貿易協議昨日傳出變數，川普揚言將南韓關稅調升至25%，賴總統特別向在野黨喊話。

台灣爭取到關稅15%且不疊加，仍需國會批准跟認可，南韓因國會延宕，稅率可能被從15%提高至25%。賴總統表示，這的確很嚴重，「我們不希望有變數」，談判團隊花了非常大工夫、做了非常多準備，也跟產業界共同提出對美投資方案，得到很好成果，希望國會能夠支持。

賴總統提到，業者反應目前的結果讓關稅減少10%左右，也降低不確定性，國會若遲不通過，美國可能就從15%又提高到25%，甚至更高，絕非台灣產業界所樂見。

現在國會朝小野大，非執政黨所能掌握，讓外界擔憂台美關稅協議，賴總統說，談判完成後，台股就突破32,000點，表示此次談判，股市、企業界反應都很正面。反觀南韓對台灣談成結果很焦急、中國也跳腳，看得出來台灣跟美國談判是成功的。

賴總統強調，不管從哪個角度看，希望在野黨能夠支持。他常講「不看僧面看佛面」，人民、產業界還是最重要的，政黨競爭難免，但不要焦土政策。國防特別預算都堵掉了，置國家安全於不顧，如果又把談判成果給推翻，對經濟衝擊會很大。

台美關稅談判底定，至於美國有沒有給我方什麼樣的時程或時效，賴總統表示，現在倒沒有給一個確定時間，但可想而知，美國總是希望國會能儘速通過，台灣就按照約定到美國投資，美國也按照約定協助台灣、並按照約定來台灣投資，促進雙邊投資跟產業合作。

賴總統表示，他自昨日開始，就與行政院長卓榮泰分頭進行中小企業關懷之旅，希望了解中小微企業還需要哪些協助。