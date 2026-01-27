關稅一度可能回到32% 賴總統：「產業界提供後盾」談成15%不疊加

台美關稅日前談妥15%不疊加，賴清德總統27日接受民視《台灣最前線》專訪，進一步做說明。他透露，原本去年7月9日如果沒有談成，關稅可能回到32%，後來我方運用各種管道溝通，不僅談判團隊提出的方案好，我方也即時解決美國各種疑問，並且產業界提供很好的後盾，談成最終結果。

回顧九個月談判過程，賴總統說，美國白天是台灣晚上，時差剛好相反，幕僚團隊常常都是半夜持續盯著整個談判的過程，因為不希望美國提出一個意見，談判團隊遭遇到困難，而沒有辦法即時解決。「我們希望提供即時幫助」，讓談判團隊在第一線，能快速因應美國提出的各種問題。

至於有沒有人累倒，或是睡不好？賴總統坦言，「整夜沒睡」的情況也是有，但是大家經歷都很夠，戰鬥力都很強，大家都撐過來。團隊不是只有平日晚上，也不是只有白天上班的時間，周末六日有時候下午也會到總統府官邸加班開會。

大家在官邸開會所拍的照片，桌上有擺芒果。賴總統解釋，這是他請談判團隊跟相關部會，在官邸開會討論的時候，夏天請大家吃台南的芒果。後來談判時程，從夏天談到秋天、秋天談到冬天，延續到天氣都冷了，是漫長的一段談判過程。

日前行政院秘書長張惇涵談及，賴總統都會送談判團隊「燒餅夾蛋，再加上永和豆漿」。賴總統說，這是讓大家晚上工作時，吃個消夜補充體力，「我覺得大家都很有使命感，也很有責任感，都願意花更多的時間，做最好的準備。」

賴總統透露，其實2025年7月9日以前都有時間壓力，4月2日公布台灣關稅32%，後來美方調降到10%暫行關稅。原本預估，7月9日如果沒有談成的話，關稅就要回到32%，所以那時候壓力很大，「我們擔心7月9號期限到了，如果各國都談成了，只有台灣沒有談成，對台灣的影響很大。」

賴總統表示，其實我方談得很早，也談得很快，共識也很早就獲得了，但是後來因為種種客觀的因素，一直沒有辦法做最後的總結談判。眼看日本跟韓國已經談成，早早就談好了，「我們那時候真的是有壓力，想說7月9號要到了，怎麼辦？美國政府一度可能會課台灣30幾%關稅。」

賴總統指出，後來我方運用各種管道，也很有誠意，方案談得差不多了，來跟美方表達希望關稅不要回復到30%以上，美方才提供20%暫行關稅。過程當中，美國對台灣非常支持，不完全是因為談判團隊提出的方案好，我方也很有使命感，即時解決美國各種疑問，並且產業界提供很好的後盾。

他重申，簡單來講，就是7月9號到了，沒有回到32%，美方給了一個20%暫行關稅，然後半導體產業、電子零組件產業、資通訊產業，其中也有20大項是維持免稅。