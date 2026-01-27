「台灣模式」雙向互利 賴總統：美國也會有國家隊投資台灣

台美關稅日前談妥15%不疊加，賴清德總統27日接受民視《台灣最前線》專訪，進一步做說明。他表示，「台灣模式」贏得美國的支持，台灣籌組國家隊投資美國，美國未來也會有國家隊投資台灣，形成雙向投資互利。有助於未來平衡台美貿易逆差以外，及台美經貿投資產業進一步合作。

主持人提到，以前台灣對美國的關稅，比日本、韓國、歐盟對美關稅要來得高，因為這些國家有簽「自由貿易協定」，所以像南韓的稅就比台灣低。賴總統說，沒錯，「但是我們現在拉平了」，並且美國對台灣的貿易逆差比較高，美國對日本、韓國的貿易逆差比較低。

此次關稅談判，賴總統指出，台灣付出的代價比較小，像日本承諾投資5,500億美金、韓國承諾投資3,500億美金，投資在哪裡是由美國政府指定。

賴總統表示，南韓方面，由美國政府跟韓國政府共同商定。日本對美國的投資，則由美國組一個委員會來決定，還沒有攤本之前各拿50%，攤本之後九成利益是歸美國政府拿到。台灣投資2,500億美金是由企業自主提出，投資什麼可以自己決定，其中台積電（2330）承包了大部分，獲利完全歸企業所有。

賴總統提到，另外2,500億美元是授信的額度，政府利用信貸、信用保證來支持銀行，提出2,500億美元授信額度，幫助想要到美國投資的台灣企業。這是行政院副院長鄭麗君盤點台灣ICT產業、半導體產業、電子零組件產業的投資實力，明白告訴美方，「我們只要提出來，一定做得到。」

賴總統表示，「台灣模式」贏得美國的支持，也就是雙向投資。台灣籌組國家隊投資美國，美國未來也會有國家隊投資台灣，形成雙向投資互利。有助於未來平衡台美貿易的逆差以外，也有助於未來台美經貿的投資產業進一步合作。

主持人談及，彰化的水龍頭業者反應，他們也有跟印度競爭，印度關稅大約18%、19%，台灣比這些國家要更低、更具優勢。

賴總統說，如果用我方關稅15%來講，對比東南亞的國家，應該都具有相對優勢。不管是泰國、越南、馬來西亞、印度，基本上都不低於台灣、日本、韓國的15%不疊加。

主持人認同道，這等於是一舉超前，過去台灣沒有辦法跟很多國家談自由貿易協定之類的，現在真的是有點彎道超車了，反而取得一個最佳的位置。