不看僧面看佛面？賴總統籲國會別把關稅成果推翻

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統下鄉走訪產業，並喊話我國會在野黨借鏡南韓，以免談判成果也被推翻。總統府／提供
賴清德總統下鄉走訪產業，並喊話我國會在野黨借鏡南韓，以免談判成果也被推翻。總統府／提供

美韓2025年談妥關稅協議為15%，但南韓國會遲未通過美韓貿易協議，美國總統川普見狀，27日突宣布，將南韓關稅調升至25%。同一天，總統賴清德下鄉走訪產業，並接受民視《台灣最前線》專訪，急喊話我國會在野黨借鏡南韓，以免我國談判成果也被推翻。

主持人提到，台灣關稅15%不疊加，這樣的結果，最後還需要台灣國會的批准跟認可。不過，今天出現一個最新訊息，南韓方面，因為川普總統認為南韓國會延宕，所以今天宣布，南韓稅率從15%提高到25%。

賴總統表示，這的確很嚴重，台灣的國會「我們不希望有變數」。談判團隊真的花了非常大的工夫、做了非常多的準備，也跟產業界大家共同提出對美投資方案，得到很好的成果，希望國會能夠支持，不要有產生變卦。

賴總統提到，業者反應，目前關稅的結果，讓業者稅金減少了10幾%，也解決了不確定性，之後國會如果遲遲不通過，美國很可能就從15%又提高到25%，甚至更高。變成這樣的話，絕對不是台灣產業界所希望看到的。

主持人表示，現在台灣國會的狀況，就是一直擋、一直拖，總預算、軍購預算都在拖，大家擔心在台美關稅這部分，在野黨可能採取同樣的策略，這恐怕會對整體台灣的經濟造成非常嚴重、甚至是毀滅性的影響。去年川普宣布關稅時，台灣股市就受到非常嚴重的震盪。

賴總統說，直到談判完成之後，台灣股市就突破32,000點了，表示這次的談判，股市反應是正面的，企業界反應也是正面的。韓國很焦急，等於也是看好台灣這次的談判結果。中國跳腳，也可以看得出來，台灣跟美國談判是成功的。

賴總統強調，不管從哪個角度來看，希望在野黨能夠支持。他常講「不看僧面看佛面」，人民、產業界還是最重要的，政黨競爭難免，但是不要焦土政策。國防特別預算都堵掉了，置台灣國家安全於不顧，如果又把談判成果給推翻了，對經濟衝擊會很大，人民生活勢必會受到影響。

主持人提問，台美關稅談判底定，美國方面有沒有給我方什麼樣的時程或時效，希望台灣國會大概哪時候必須要認可、批准？

賴總統回應，現在倒沒有給一個確定的時間，但是可想而知，美國總是希望台灣國會能夠儘速通過，把這個事情正式底定。台灣就按照約定到美國投資，美國也按照約定協助台灣、並按照約定來台灣投資，促進雙邊的投資跟產業的合作。

台美關稅

