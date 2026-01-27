關稅協議沒進立法院先喊「不要擋」 藍青年酸民進黨戲演太早

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前發言人鄧凱勛。記者潘俊宏／攝影
國民黨前發言人鄧凱勛。記者潘俊宏／攝影

美國總統川普26日威脅，將把南韓輸美汽車等其他項目的對等關稅由15%調升至25%，理由是南韓國會遲未完成落實協議的立法程序。國民黨前發言人鄧凱勛表示，民進黨急著先打預防針，甚至不惜拿南韓的案例恐嚇國人，不免讓人覺得這齣戲演得太早，也演得太拙劣。

鄧凱勛說，民進黨團拿著川普對南韓加稅的新聞，大動作召開記者會，要求在野黨對台美關稅協議「不要拖延」、「盡速支持」。民進黨團自甘墮落成「立法局」，只剩情勒在野黨的功能，面對行政部門早已失去監督的能力，甘願淪為只會護航的舉手部隊。

鄧凱勛說，在民進黨政府眼中，談判桌上能不能爭取到國家利益不重要，能不能喪事喜辦搞大內宣才是重點，付出矽盾卻仍需犧牲傳產，只要有人敢對政策內容提出質疑，就是拖累國家、中共同路人。這種「只能同意，不准異議」的屁孩心態，是目前台灣民主最大的危機之一。

鄧凱勛批評，荒謬的是，民進黨口中與美國的關稅協議，目前根本還沒送到立法院。立法院對於整個協議的具體條文內容、對台灣各產業造成的衝擊評估，目前是一無所知，在野黨現在連東西都沒看到，根本無從杯葛，更談不上阻擋，民進黨現在就喊不要擋，根本虛晃一招騙聲量。

鄧凱勛說，民進黨現在急著先打預防針，甚至不惜拿南韓的案例來恐嚇國人，唯一的解釋就是，民進黨知道內容一旦公開，勢必會讓全體國人譁然，必須先用「國家經濟」、「台美關係」的大帽子扣在在野黨頭上，要求在野黨照單全收。

鄧凱勛也說，請民進黨搞清楚，守護台灣利益是立法委員、每個政黨的職責，不是橡皮圖章。協議拿出來，好壞攤在陽光下檢視，絕不能連考卷都還沒發下來，就急著逼人打一百分。

