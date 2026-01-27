連賢明：3原則評價台美貿易談判成果 最大風險是這件事

台美關稅談判底定，中經院院長連賢明今天於臉書發文表示，評論台灣的談判成果應從3原則出發，重點是跟其他國家比，不是跟過去。他指出，如果立法院沒有通過，美國總統川普會認為台灣政府沒有公信力，後續對美合作都會出問題。

川普今天發文指出，韓國國會仍未通過2025年與美國談定的貿易協定，他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%，但未明說新關稅上路時間。

台美關稅協議於今年1月中旬拍板，等待簽署台美對等貿易協定（ART），後續將送交立法院審議通過。

連賢明今天於臉書發文表示，中經院先前就提到，台灣最大風險不是能否談到最佳稅率，而是談好協議後，是否能在立法院順利通過。如果最後沒有通過，「川老大就會知道台灣政府沒有公信力，後續的對美合作都會出問題」。

連賢明也說，很多人認為「川普總是臨陣退縮」（Trump Always Chickens Out，TACO），要台灣勇敢與川普對抗，但川普揚言調高韓國稅率，韓國政府馬上派員飛美溝通。

連賢明進一步指出，各界對於台美談判結果有諸多論述，但討論此事之前，應該釐清3原則。首先，談判好壞以數字為準，不是以政治人物的放話或是威脅，評價貿易協議好壞，「講什麼不重要，重點是台灣簽了什麼」。

第二，貿易協議的好壞要和其他國家對比，不是過去和現在對比。

連賢明認為，很多人說過去台灣對美關稅更低，現在卻要15%，代表談得不好，這樣比較並無意義，時代已經改變，最起碼川普就任這幾年各國都要課關稅，沒辦法回到過去世界貿易組織（WTO）的年代。

第三，很多人指出關稅協議簽的時機不對，因為美國最高法院判決結果即將出爐。連賢明直言，最好時機難以判斷，尤其美國最高法院判決一延再延，今年4月美中可能進行貿易談判，如果現在不達成協議，很可能延到美中談判過後，台灣傳統產業又得繼續等待。