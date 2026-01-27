快訊

川普關稅玩過頭 加、歐、印全硬起來！中等強權合縱連橫抗衡美霸權

F-16失事後亡羊補牢...空軍公布空勤防寒飛行衣 落海最長保暖24小時

連賢明：3原則評價台美貿易談判成果 最大風險是這件事

中央社／ 台北27日電

台美關稅談判底定，中經院院長連賢明今天於臉書發文表示，評論台灣的談判成果應從3原則出發，重點是跟其他國家比，不是跟過去。他指出，如果立法院沒有通過，美國總統川普會認為台灣政府沒有公信力，後續對美合作都會出問題。

川普今天發文指出，韓國國會仍未通過2025年與美國談定的貿易協定，他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%，但未明說新關稅上路時間。

台美關稅協議於今年1月中旬拍板，等待簽署台美對等貿易協定（ART），後續將送交立法院審議通過。

連賢明今天於臉書發文表示，中經院先前就提到，台灣最大風險不是能否談到最佳稅率，而是談好協議後，是否能在立法院順利通過。如果最後沒有通過，「川老大就會知道台灣政府沒有公信力，後續的對美合作都會出問題」。

連賢明也說，很多人認為「川普總是臨陣退縮」（Trump Always Chickens Out，TACO），要台灣勇敢與川普對抗，但川普揚言調高韓國稅率，韓國政府馬上派員飛美溝通。

連賢明進一步指出，各界對於台美談判結果有諸多論述，但討論此事之前，應該釐清3原則。首先，談判好壞以數字為準，不是以政治人物的放話或是威脅，評價貿易協議好壞，「講什麼不重要，重點是台灣簽了什麼」。

第二，貿易協議的好壞要和其他國家對比，不是過去和現在對比。

連賢明認為，很多人說過去台灣對美關稅更低，現在卻要15%，代表談得不好，這樣比較並無意義，時代已經改變，最起碼川普就任這幾年各國都要課關稅，沒辦法回到過去世界貿易組織（WTO）的年代。

第三，很多人指出關稅協議簽的時機不對，因為美國最高法院判決結果即將出爐。連賢明直言，最好時機難以判斷，尤其美國最高法院判決一延再延，今年4月美中可能進行貿易談判，如果現在不達成協議，很可能延到美中談判過後，台灣傳統產業又得繼續等待。

台美關稅

延伸閱讀

川普突調高南韓關稅 賴清德訪中部手工具廠：希望藍白不看僧面看佛面

川普揚言調升關稅 韓前貿易談判代表指「施壓以換讓步」

川普突調高南韓關稅...學者：對台是警訊 但不必太慌張

賴總統接受專訪 喊話藍白快通過關稅協議不要讓川普變卦

相關新聞

民進黨喊在野勿拖審美台關稅協議 許宇甄：民進黨蓋牌黑箱還甩鍋

美國總統川普突然宣告，因南韓國會遲未通過貿易協議，故將關稅15%調升為25%。美台關稅談判日前落幕，民進黨立院黨團今喊話...

商總：立院若阻擋審議關稅協議 反作用力恐回到在野黨

美國總統川普在社群媒體發文表示，因南韓國會未能依約完成批准程序，美方將把原先談妥的對韓關稅稅率，從15%調高至25%。全...

川普突調高南韓關稅 賴清德訪中部手工具廠：希望藍白不看僧面看佛面

賴清德總統今上午配合民視電視台到台中市手工具大廠伯鑫工具公司錄製節目。對於美國總統川普宣告，因南韓國會遲未通過貿易協議，...

川普突調高南韓關稅...學者：對台是警訊 但不必太慌張

美國總統川普宣告，因南韓國會遲未通過貿易協議，故將關稅15%調升為25%。學者表示，這對我方是警訊但不需要太過緊張，我方...

賴總統喊話在野黨勿推翻關稅結果 民眾黨團：資訊不透明無從實質審議

美國總統川普今天宣布調高南韓關稅，賴清德總統喊話在野黨「不要焦土政策、推翻談判成果」。民眾黨立法院黨團表示，民進黨政府一...

今年最大的黑天鵝？國發會：台美協議盼得到國會支持

美國總統川普突宣布，由於南韓國會尚未落實貿易協定，因此將對南韓汽車、木材、藥品及所有其他互惠商品的關稅，從15%提高到2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。