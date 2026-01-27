川普突調高南韓關稅 賴清德訪中部手工具廠：希望藍白不看僧面看佛面
賴清德總統今上午配合民視電視台到台中市手工具大廠伯鑫工具公司錄製節目。對於美國總統川普宣告，因南韓國會遲未通過貿易協議，故將關稅15%調升為25%，賴總統一度表示「希望藍白不看僧面看佛面，不要搞成焦土犧牲人民權益」。
已上櫃的伯鑫工具是專業扳手大廠，據台中市經濟發展局資料，它經歷40多年創新研發，全球市占率超過20%，每4位專業技師中就有一位使用過伯鑫的產品，曾獲第26屆「小巨人獎」和第30屆「中小企業創新研究獎」是手工具產業中的隱形冠軍。
據了解，伯鑫工具總經理吳傳福在節目中感謝政府努力談判，使美方對台關稅降至15%而且不疊加，美國客戶因為可以少繳稅，現在敢下單了，產業環境好轉，員工加薪機會大增。
不過，因為川普提高南韓關稅至25%，民視製作人兼主持人許仲江在臉書上透露，賴總統表示希望藍白「不看僧面看佛面，不要搞成焦土犧牲人民權益」
