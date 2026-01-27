民進黨喊在野勿拖審美台關稅協議 許宇甄：民進黨蓋牌黑箱還甩鍋

美國總統川普突然宣告，因南韓國會遲未通過貿易協議，故將關稅15%調升為25%。美台關稅談判日前落幕，民進黨立院黨團今喊話在野不要拖延審查。國民黨立委許宇甄反批，民進黨談判「蓋牌」才是最大變數，資料不給國會卻怪在野「拖延」，根本是黑箱甩鍋、顛倒是非。

許宇甄表示，針對川普宣布將南韓關稅調回25%，民進黨及其側翼指控在野黨「不要拖延審議台美關稅」，完全是「胡說八道、指鹿為馬」。目前台美協商的具體內容、開放底線，民進黨政府至今仍在「蓋牌」，協商條文都沒送進立法院，在野兩黨連看都沒看到，何來拖延之說？民進黨把資訊全部隱匿，卻反過來指責在野黨，根本是「作賊喊捉賊」，企圖用情緒勒索掩蓋談判無能與黑箱作業的真相。

許宇甄表示，美國商務部公布的新聞稿與政府公布訊息完全不一樣，國民黨是要審美國的資訊，還是民進黨政府提供的資料？依照美國商務部公布的資料：台灣半導體與科技企業將在美國進行「至少」2500億美元的直接投資；此外，台灣還將提供「至少」2500億美元的信用擔保，促進額外投資。美方用詞是「at least（至少）」，不是「up to（最多）」。但民進黨政府卻對內一直講成「最多」，把「至少」說成「上限」，把「承諾」包裝成「選項」。到底哪一個才是台美協議的正式版本？請民進黨政府不要再蓋牌，立刻向國人公布正確、正式的數據。

許宇甄指出，政府口口聲聲說談判成果多好，但「民生深水區」的市場開放條件，卻又拿所謂保密協定當擋箭牌，至今不肯清楚交代：有沒有同意美國農產品及美國汽車零關稅進口？有沒有在食安政策上讓步，讓基改食品進入校園？這些都不是抽象的政治口水，而是農民生計、家長焦慮、孩子健康的底線。民進黨如果真的對談判有信心，就請把底線、清單與配套等相關資訊送到立法院，讓立法院了解，進而審查。別再用「簽了再說」的切香腸戰術，逼全民事後埋單。

許宇甄強調，南韓這次的狀況，新聞已指出核心是南韓國會對美巨額投資的質疑，美方才以關稅施壓；這恰恰提醒台灣：真正該擔心的不是國會監督，而是行政部門自己承諾的投資與信保能不能到位、風險誰來扛？

許宇甄認為，真正會害台灣重蹈南韓覆轍的，正是這個連依法編列總預算都不會的民進黨政府，依法編列軍人加薪、提高警消所得替代率經費都不肯做的政府，財務規劃一塌糊塗、對內欺騙對外軟弱的民進黨政府。如果到時候因為政府財政調度無能，導致承諾美方至少2500億美元信保資金無法到位，屆時惹怒美國、害台灣被懲罰的，就是民進黨自己。

許宇甄最後強調，國民黨一向為國為民，面對總預算、國防特別條例、以及與美國的關稅協定，一定基於國家安全、產業韌性與民眾福利嚴格把關。要的是依法審查、公開透明、風險可控，而不是在資訊被蓋牌的情況下硬闖過關。民進黨政府請立即停止對在野黨的抹黑與恐嚇，立刻公開台美協商的正式文本與完整附件，釐清「至少」與「最多」的正確數據，並清楚說明市場開放項目與民生底線；政府若連最基本的資訊都不敢讓人民知道，卻把「不要變數」掛在嘴邊，那麼最大的變數，就是民進黨自己製造的黑箱與不透明。