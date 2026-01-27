川普突調高南韓關稅...學者：對台是警訊 但不必太慌張

美國總統川普宣告，因南韓國會遲未通過貿易協議，故將關稅15%調升為25%。學者表示，這對我方是警訊但不需要太過緊張，我方半導體產業尚未搬定，美國最高法院延遲審判對等關稅是否違憲，若宣判對等關稅違憲，但東西已讓出去？政府必須考量。

川普突然宣布，由於南韓國會尚未落實貿易協定，因此將對南韓汽車、木材、藥品及所有其他互惠商品的關稅，從15%提高到25%。

淡江大學戰略所副教授黃介正表示，川普是對南韓政府施壓，但這招不只對南韓用過，只要不高興就加關稅，對中國大陸加過更多，南韓未必有底氣跟川普拚。從台灣角度來看，應是警訊，但不要過於慌張，因為「TACO」（川普總是臨陣退縮，Trump Always Chickens Out）發生Ｎ遍了。我方沒什麼實質條件可以叫板，可是我方半導體產業尚未搬定，只簽了MOU而未簽協議。

黃介正另指出兩個重要因素。一是美國國內局勢混亂，內部混亂不一定影響川普修理外國，但是否影響年底的期中選舉？川普若在參議院沒有多數的話，面臨彈劾；眾議院沒有過半的話，預算審查過程會很辛苦。

黃介正說，二是美國法院判決，美國法院針對「對等關稅」是否違憲尚未宣判，只是延遲宣判。只要延遲宣判的話，不管是多少稅率，那些都要重新回歸到原有稅率，全世界都一樣，川普團隊就要利用其他美國貿易相關法律課稅。因法院判決不知何時，若今天被嚇到，例如下周宣判違憲，關稅不算，但要讓的東西已讓出去？這點政府必須考量。

黃介正說，因沒有經歷談判過程，不知實際情況，政府只有大概告知外界的幾個MOU重點，希望勿用南韓例子逼迫在野黨答應執政黨的條件。而在野黨也要評估是否跟執政黨繼續僵持，因台灣今年也有選舉，若關稅又被調高了，那又是一陣認知作戰操作。台灣要保持高度警惕，注意南韓政府的回應，不需太過緊張到魂飛魄散。

針對有立委倡議拋售台灣手中持有美債當作武器，黃介正說，川普剛警告歐洲「敢拋售美債試試看」，我方還有半導體產業移轉等籌碼，不需要拋美債。因我方亂動會打壞央行對台灣匯率的調整，就會複雜化。現在不是生大氣拍桌子的時候，是要靜下來想一想的時候。