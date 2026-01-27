關稅只是第一關 國發會葉俊顯籲國會支持政策落地

針對台美貿易談判後續進程。國發會主委葉俊顯27日指出，這次的談判結果比預期中更好，但關稅協議出爐只是第一階段，後續仍涉及投資、貿易協議與配套執行。他認為，企業最怕的不是困難，而是不確定性，呼籲立法院支持相關政策，協助產業在明確條件下做出投資與布局決策。

葉俊顯表示，政府在政策評估時，必須從整體、全盤性的角度出發，而非只看單一面向。部分關稅的調整，對消費者與產業結構也可能帶來正面效益；而對於相對弱勢或承壓較大的產業，政府也將透過配套措施加以協助，希望由表現較佳的產業，帶動整體產業升級。

葉俊顯說，國際貿易談判向來不是一次性結果，關稅協議之後，往往還有更多挑戰與調整空間，尤其美國總統川普的談判風格本就具有「滾動式調整」特性，因此政策宣布後，更重要的是後續的執行與追蹤。

在立法程序上，葉俊顯指出，台美已簽署投資合作備忘錄（MOU），後續貿易協議也將接續推進，但相關內容須交立法院審議，若能獲得國會支持，至少能讓台灣產業在國際競爭中，與主要競爭對手站在相對對等、甚至更有利的位置，這對傳統產業而言尤為關鍵。

至於外界關注的融資與資金支援機制，葉俊顯表示，並非僅限於國發基金，而是整體融資框架的設計，政府正研議透過不同管道推動，希望結合公私部門力量，而非單由政府或公股主導。他強調，這是攸關全民與產業長期發展的議題，目標是促成「公私協力」，讓投資台灣能持續進行、不輕言停損。

外界擔憂，若關稅談判最終若無法在立法院通過，是否會成為今年產業面臨的「最大黑天鵝」。葉俊顯直言，企業其實能承受困難，但若政策方向遲遲未定，將使企業難以做出投資決策。他呼籲，立法院與行政院應共同站在產業立場思考，設法消除不確定性，為企業營運與投資提供清楚、可預期的環境。