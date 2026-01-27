賴總統喊話在野黨勿推翻關稅結果 民眾黨團：資訊不透明無從實質審議

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統（左）與行政院副院長鄭麗君（右）。圖／聯合報系資料照片
美國總統川普今天宣布調高南韓關稅，賴清德總統喊話在野黨「不要焦土政策、推翻談判成果」。民眾黨立法院黨團表示，民進黨政府一再宣稱取得重大成果，然而卻不願意向人民與國會說清楚，立法院根本無從進行實質審議與把關。

賴總統今天接受政論節目「台灣最前線」專訪，針對川普宣布調高南韓關稅至25％，賴總統在節目中喊話「希望不要有變數」，希望在野黨立委給予政府支持，「政黨競爭難免，但不要焦土政策」，如果政黨利益超過國家利益、推翻談判成果，經濟衝擊勢必將十分嚴重。

民眾黨立法院黨團稍早發布聲明，南韓的案例恰好說明一件事情，面對強權壓力與重大經貿談判，民主國家的國會不但不會退位，反而更要堅守實質審議權，「南韓國會之所以審慎，正是基於對國內產業結構、勞工就業保障與國家長期競爭力的全面評估，也是對人民負責的具體展現。」

民眾黨團指出，民進黨政府一再大內宣「對美關稅降至15%是重大成果」，然而卻不願意對台灣人民與國會說清楚，包括是否擴大進口美豬美牛、汽車市場全面開放、智財權保護加嚴等，還有是否因此犧牲人民食品安全，導致各種市場的重新分配。

民眾黨團表示，在種種資訊完全不透明的情況下，立法院根本無從進行實質審議與把關，產業與勞工也無法預作因應，賴總統卻在此時引南韓為例對內施壓，進而要求立法院與台灣社會「先接受再相信」。

民眾黨團也說，當年在太陽花運動期間，民進黨高舉「公開透明、逐條審查、沒有黑箱」的旗幟，主張重大經貿協議必須回到國會、接受社會監督，如今換了位子也換了嘴臉，只會強壓國會與人民「不准審、不准拖，聽話就對了」。

民眾黨團表示，此種挾洋以自重的行為與雙標，非但實質弱化國會監督審議、壓縮民主討論空間，更是踐踏台灣主權尊嚴與民主底線。

