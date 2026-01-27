今年最大的黑天鵝？國發會：台美協議盼得到國會支持

美國總統川普突宣布，由於南韓國會尚未落實貿易協定，因此將對南韓汽車、木材、藥品及所有其他互惠商品的關稅，從15%提高到25%。對於台美關稅協議，國發會主委葉俊顯表示，希望得到國會的支持，對於傳統產業來說，與競爭對手國有同等或是更好待遇。

對於是否有與在野黨立委溝通，葉俊顯則說，「有溝但不知道有沒有通」，政府一定是站在整體全盤性的考量，一起把整個產業帶上來，對於比較不好的產業，也會推出一些振興措施，希望能把政策、框架都跟立委說清楚。

葉俊顯也說，此次台美談判結果比預期更好一些，包括工總、商總都予以肯定，也希望立院能多多支持。但若立院未通過，會否變成今年最大的黑天鵝，他則說，「大家可以去想想看」。

至於對於對美投資，國發會負責2500億美元的融資框架，葉俊顯表示，這是全民的事情，不希望只是政府在帶頭，產業搞不好都想要投資，不見得只是政府、官方或是公股的角度去做這件事，希望「公私協力一起走，投資台灣不停手」。