南韓國會未通過關稅遭調至25% 民眾黨：堅守實質審議權

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

南韓國會遲未通過美韓貿易協議，美國總統川普27日突宣布，將南韓關稅從15%調升至25%；賴清德總統急喊話在野黨「不要採焦土政策，推翻談判成果」。民眾黨立法院黨團強調，面對強權壓力與重大經貿談判時，更要堅守實質審議權。

民眾黨團表示，南韓的例子恰恰說明一件事：民主國家在面對強權壓力與重大經貿談判時，國會不但不會退位，反而更要堅守實質審議權。南韓國會之所以審慎，正是基於對國內產業結構、勞工就業保障與國家長期競爭力的全面評估，是對人民負責的具體展現。

民眾黨團指出，民進黨政府一再大內宣對美關稅降至15%是「重大成果」，卻不願對台灣人民與國會說清楚：除了要以比日韓更高的投資金額，以5,000億美元加大投資美國外，「後面還有甚麼？」

民眾黨團質疑，是美豬、美牛擴大進口？汽車市場全面開放？或者是智財權保護加嚴？是否會因此犧牲人民的食品安全或導致各種市場的「重分配」？

民眾黨團認為，在種種資訊完全不透明的情況下，立法院根本無從進行實質審議與把關，產業與勞工也無法預作因應，賴總統卻在此時引南韓為例對內施壓，要求國會與社會「先接受、再相信」。

民眾黨團表示，民進黨政府不應忘記，當年在太陽花運動期間，民進黨高舉的正是「公開透明、逐條審查、沒有黑箱」的旗幟，強調重大經貿協議必須回到國會、接受社會監督，如今挾洋以自重的行為與雙標，非但實質弱化國會監督審議、壓縮民主討論空間，更踐踏了台灣主權尊嚴與民主底線。

