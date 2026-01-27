周永鴻籲未來速審台美協議 江啟臣：大家應團結

民主進步黨台中市議會黨團總召集人周永鴻今天說，希望立法院副院長江啟臣展現高度，未來速審台美關稅協議；江啟臣說，大家應團結對外，尤其對外談判爭取部分，不要自亂陣腳。

美國總統川普（Donald Trump）說，韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品關稅從15%提高到25%。

周永鴻表示，台美關稅協議還未進國會審查程序，國民黨籍與台灣民眾黨籍立法委員卻已放話將「嚴加審查」阻擋過關，更散布大量不實謠言，政治操作未審先判，可能讓台灣步韓國後塵。

他說，江啟臣是台中選出的立委，應以地方產業生計為重，制止黨內散布假訊息，展現高度率國民黨與民眾黨立法院黨團速審通過，別讓台中產業成政治鬥爭祭品。

江啟臣出席台中市政府活動，接受媒體聯訪表示，立法院還沒收到協議，無從審查，但相關協議攸關國家與產業利益，相信各黨及各黨團會在守護產業與國家利益優先前提下審查，這些民主必要過程不必然要阻擋什麼，而是要讓人民知道到底談了什麼。