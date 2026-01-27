快訊

高雄晚間傳槍響！警方追可疑車連開15槍 男駕車加速「來回衝撞」逃逸中

黃仁勳「兆元宴」提早加菜？台指期夜盤火力全開、再刷新高

「一巴掌轟給他死」剴剴生前3個月極淒慘 惡保母冷血對話紀錄全曝光

周永鴻籲未來速審台美協議 江啟臣：大家應團結

中央社／ 台中27日電
立法院副院長江啟臣。圖／江啟臣提供
立法院副院長江啟臣。圖／江啟臣提供

民主進步黨台中市議會黨團總召集人周永鴻今天說，希望立法院副院長江啟臣展現高度，未來速審台美關稅協議；江啟臣說，大家應團結對外，尤其對外談判爭取部分，不要自亂陣腳。

美國總統川普（Donald Trump）說，韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品關稅從15%提高到25%。

周永鴻表示，台美關稅協議還未進國會審查程序，國民黨籍與台灣民眾黨籍立法委員卻已放話將「嚴加審查」阻擋過關，更散布大量不實謠言，政治操作未審先判，可能讓台灣步韓國後塵。

他說，江啟臣是台中選出的立委，應以地方產業生計為重，制止黨內散布假訊息，展現高度率國民黨與民眾黨立法院黨團速審通過，別讓台中產業成政治鬥爭祭品。

江啟臣出席台中市政府活動，接受媒體聯訪表示，立法院還沒收到協議，無從審查，但相關協議攸關國家與產業利益，相信各黨及各黨團會在守護產業與國家利益優先前提下審查，這些民主必要過程不必然要阻擋什麼，而是要讓人民知道到底談了什麼。

台美關稅

延伸閱讀

影／國民黨台中市長提名傳2月6日第二次協調 江啟臣：我不知道

台美關稅協議在野黨將「嚴審」引焦慮 江啟臣：行政院趕快送文本

影／台中市長選戰最新民調落後江啟臣14% 何欣純：整體趨勢上升

影／江啟臣、楊瓊瓔同台 江啟臣向選手喊話：發揮運動家精神

相關新聞

關稅協議沒進立法院先喊「不要擋」 藍青年酸民進黨戲演太早

美國總統川普26日威脅，將把南韓輸美汽車等其他項目的對等關稅由15%調升至25%，理由是南韓國會遲未完成落實協議的立法程...

總統：台灣產業實力是關稅談判關鍵 付出代價較日韓小

台美關稅談判底定，獲致對等關稅15%不疊加等共識。賴清德總統今天說，除政府與談判團隊共同努力，台灣科技產業的實力也是關鍵...

關稅一度可能回到32% 賴總統：「產業界提供後盾」談成15%不疊加

台美關稅日前談妥15%不疊加，賴清德總統27日接受民視《台灣最前線》專訪，進一步做說明。他透露，原本去年7月9日如果沒有...

周永鴻籲未來速審台美協議 江啟臣：大家應團結

民主進步黨台中市議會黨團總召集人周永鴻今天說，希望立法院副院長江啟臣展現高度，未來速審台美關稅協議；江啟臣說，大家應團結...

商總：立院若阻擋審議關稅協議 反作用力恐回到在野黨

美國總統川普在社群媒體發文表示，因南韓國會未能依約完成批准程序，美方將把原先談妥的對韓關稅稅率，從15%調高至25%。全...

川普突調高南韓關稅 賴清德訪中部手工具廠：希望藍白不看僧面看佛面

賴清德總統今上午配合民視電視台到台中市手工具大廠伯鑫工具公司錄製節目。對於美國總統川普宣告，因南韓國會遲未通過貿易協議，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。