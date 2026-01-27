賴總統接受專訪 喊話藍白快通過關稅協議不要讓川普變卦

針對台美關稅談判，賴清德總統接受民視新聞專訪，喊話以南韓被美國加徵關稅為鑒，呼籲不要有變數，希望國會可以支持，不要產生變卦，「不然美國是很可能將本來的15％關稅，提高至25％，甚至更高。」

美國總統川普宣布，因南韓國會遲未通過去年與美方談定的貿易協定，將對韓國多項商品調高關稅，稅率由原本15%提高至25%，涵蓋汽車、木材、製藥等關鍵產品。

根據民視報導，賴總統表示，「我們希望不要有變數」，台灣在與美國進行關稅談判時，花了非常大的功夫，做了很多準備，也跟產業界共同提出了方案，最後終於獲得15％不疊加；如此好的成果，希望國會可以支持，不要產生變卦，不然美國是很可能將本來的15％關稅，提高至25％，甚至更高。

賴總統表示，在談判完成後，台股馬上突破32000點；而在國際上，南韓十分焦急等於看好台灣這次談判結果，中國更是氣得直跳腳，種種跡象都表明了台美談判是成功的。

賴總統呼籲在野黨支持，他說，政黨競爭難免，但不要焦土政策，人民和產業才是最重要的，若是讓政黨利益超過國家利益，把談判成果推翻，那經濟衝擊會非常大，影響勢必十分嚴重。

賴總統指出，可想而知，美國一定希望台灣能盡速通過、正式底定，讓台美都能依約來投資與產業合作。

賴總統的專訪將於晚間播出。