快訊

川普關稅常打自家人！WSJ：美盟友找中國當退路 但台灣會是北京障礙

「超級水戰」故障慘卡軌道…2男童急比劃540求救手勢 義大世界回應

鄰居洗澡全被看光！他籲室內別裝「1物品」 過來人點頭：完全沒隱私

賴總統接受專訪 喊話藍白快通過關稅協議不要讓川普變卦

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統。記者陳正興／攝影
賴清德總統。記者陳正興／攝影

針對台美關稅談判，賴清德總統接受民視新聞專訪，喊話以南韓被美國加徵關稅為鑒，呼籲不要有變數，希望國會可以支持，不要產生變卦，「不然美國是很可能將本來的15％關稅，提高至25％，甚至更高。」

美國總統川普宣布，因南韓國會遲未通過去年與美方談定的貿易協定，將對韓國多項商品調高關稅，稅率由原本15%提高至25%，涵蓋汽車、木材、製藥等關鍵產品。

根據民視報導，賴總統表示，「我們希望不要有變數」，台灣在與美國進行關稅談判時，花了非常大的功夫，做了很多準備，也跟產業界共同提出了方案，最後終於獲得15％不疊加；如此好的成果，希望國會可以支持，不要產生變卦，不然美國是很可能將本來的15％關稅，提高至25％，甚至更高。

賴總統表示，在談判完成後，台股馬上突破32000點；而在國際上，南韓十分焦急等於看好台灣這次談判結果，中國更是氣得直跳腳，種種跡象都表明了台美談判是成功的。

賴總統呼籲在野黨支持，他說，政黨競爭難免，但不要焦土政策，人民和產業才是最重要的，若是讓政黨利益超過國家利益，把談判成果推翻，那經濟衝擊會非常大，影響勢必十分嚴重。

賴總統指出，可想而知，美國一定希望台灣能盡速通過、正式底定，讓台美都能依約來投資與產業合作。

賴總統的專訪將於晚間播出。

台美關稅

延伸閱讀

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

川普這4年 綠卡預估將少發240萬張 公民直系家屬最受影響

美中第4公報？學者估川普任內出現 約束力可能比以往強

出國實習遇川普政府旅遊禁令 緬甸留美學生回不來

相關新聞

賴總統接受專訪 喊話藍白快通過關稅協議不要讓川普變卦

針對台美關稅談判，賴清德總統接受民視新聞專訪，喊話以南韓被美國加徵關稅為鑒，呼籲不要有變數，希望國會可以支持，不要產生變...

川普突調高南韓關稅...學者：對台是警訊 但不必太慌張

美國總統川普宣告，因南韓國會遲未通過貿易協議，故將關稅15%調升為25%。學者表示，這對我方是警訊但不需要太過緊張，我方...

龔明鑫稱產業關稅大幅降低 許宇甄轟騙局：實質加稅

針對經濟部長龔明鑫宣稱「台美關稅從20幾%降到15%」，產業關稅大幅降低，國民黨立委許宇甄今日提出質疑。她指出，政府遲遲...

民進黨團喊話速審台美關稅協定 民眾黨團：若只當橡皮圖章對不起人民

美國總統川普今天宣布調高南韓關稅，民進黨立法院黨團呼籲速審台美關稅協議。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷表示，民進黨團根本胡...

賴總統喊話在野黨勿推翻關稅結果 民眾黨團：資訊不透明無從實質審議

美國總統川普今天宣布調高南韓關稅，賴清德總統喊話在野黨「不要焦土政策、推翻談判成果」。民眾黨立法院黨團表示，民進黨政府一...

今年最大的黑天鵝？國發會：台美協議盼得到國會支持

美國總統川普突宣布，由於南韓國會尚未落實貿易協定，因此將對南韓汽車、木材、藥品及所有其他互惠商品的關稅，從15%提高到2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。