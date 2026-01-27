民進黨團喊話速審台美關稅協定 民眾黨團：若只當橡皮圖章對不起人民

美國總統川普今天宣布調高南韓關稅，民進黨立法院黨團呼籲速審台美關稅協議。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷表示，民進黨團根本胡亂類比，兩國對美關稅談判的時間快慢、公開透明程度不同，如果只是要當橡皮圖章，立法院對不起台灣人民。

民進黨立法院黨團上午舉行「軍購關稅缺一不可，朝野攜手國泰民安」記者會，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，台美關稅協定即將交付立法院審議，民進黨團呼籲在野黨順利完成審議，相信只要朝野攜手就能夠國泰民安。

張啓楷稍早受訪時回應，民進黨團根本就是胡亂類比，南韓跟我國在對美關稅談判的過程當中，不管是時間快慢、內容公開透明程度都不同，「一個天一個地」，南韓早在去年7月30日就跟美國達成協議，反觀我國至今尚未將完整文本送到立法院。

張啓楷指出，兩國簽訂任何協議，事前一定要有授權，事後一定要有審議，這是民主國家的常態，然而我國至今未見相關內容，民進黨團就喊話一定要過關，如果只是要當橡皮圖章，立法院對不起台灣人民，只要台美關稅協定送到立法院，「我們一定依法審理依法把關。」