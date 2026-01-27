快訊

川普威脅課關稅25%！南韓喊「沒公告不算數」韓媒曝美2周前曾警告

越南籍成大博士攜幼兒德國返台竟成欠稅2千萬大戶 隻身困台無奈發聲

曹西平長眠地曝光 三哥缺席告別式悄然返回澳洲

民進黨團喊話速審台美關稅協定 民眾黨團：若只當橡皮圖章對不起人民

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團副總召張啓楷。記者林伯東／攝影
民眾黨立法院黨團副總召張啓楷。記者林伯東／攝影

美國總統川普今天宣布調高南韓關稅，民進黨立法院黨團呼籲速審台美關稅協議。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷表示，民進黨團根本胡亂類比，兩國對美關稅談判的時間快慢、公開透明程度不同，如果只是要當橡皮圖章，立法院對不起台灣人民。

民進黨立法院黨團上午舉行「軍購關稅缺一不可，朝野攜手國泰民安」記者會，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，台美關稅協定即將交付立法院審議，民進黨團呼籲在野黨順利完成審議，相信只要朝野攜手就能夠國泰民安。

張啓楷稍早受訪時回應，民進黨團根本就是胡亂類比，南韓跟我國在對美關稅談判的過程當中，不管是時間快慢、內容公開透明程度都不同，「一個天一個地」，南韓早在去年7月30日就跟美國達成協議，反觀我國至今尚未將完整文本送到立法院。

張啓楷指出，兩國簽訂任何協議，事前一定要有授權，事後一定要有審議，這是民主國家的常態，然而我國至今未見相關內容，民進黨團就喊話一定要過關，如果只是要當橡皮圖章，立法院對不起台灣人民，只要台美關稅協定送到立法院，「我們一定依法審理依法把關。」

台美關稅

延伸閱讀

柯文哲嘉義掃街1個架拐…掀厭女論戰 她網路聲量突暴增

立委張啓楷力挺檜意森活村店家 提出租金過渡方案與合約透明化

民眾黨6立委確定請辭！劉書彬、陳昭姿續留原因曝 韓國瑜：隨時歡迎回娘家

民眾黨立委2月大換血！黃國昌、黃珊珊等6人確定請辭 名單中未見這2人

相關新聞

民進黨團喊話速審台美關稅協定 民眾黨團：若只當橡皮圖章對不起人民

美國總統川普今天宣布調高南韓關稅，民進黨立法院黨團呼籲速審台美關稅協議。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷表示，民進黨團根本胡...

南韓國會未通過關稅遭調至25% 賴總統喊話：希望不要有變數

美韓2025年達成貿易協議，並談妥關稅為15%，但南韓國會遲未通過美韓貿易協議，美國總統川普見狀，27日突宣布，將南韓關...

台美關稅協議在野黨將「嚴審」引焦慮 江啟臣：行政院趕快送文本

美國對台關稅落在15%，立法院藍白黨團日前表示會「嚴格審查」台美貿易協議，然而美國總統川普今宣布韓國關稅從15%調升到2...

南韓國會未過貿易協議 川普突宣告調升關稅 羅智強：未來依法審查

美國總統川普宣告，因南韓國會遲未通過貿易協議，故將關稅15%調升為25%。未來我國立法院審議美台關稅協議，恐也將面臨同樣...

川普對韓祭25%重稅「殺雞儆猴」？ 台積電前工程師示警台灣恐有2衝擊

美國總統川普宣布將南韓輸美汽車與藥品關稅由15%增至25%，台積電前工程師、國民黨北市議員曾獻瑩今認為，這是川普式風格，...

民進黨團：南韓殷鑑 藍白勿拖延 台美關稅日久恐生變

美國總統川普表示，南韓國會遲未完成批准程序，未能落實與美國談妥的貿易協議，宣布即日起將相關關稅由原本的15%調高至25%...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。