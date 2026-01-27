南韓國會未通過關稅遭調至25% 賴總統喊話：希望不要有變數

美韓2025年達成貿易協議，並談妥關稅為15%，但南韓國會遲未通過美韓貿易協議，美國總統川普見狀，27日突宣布，將南韓關稅調升至25%。同一天，總統賴清德下鄉走訪產業，並接受民視《台灣最前線》專訪，急喊話我國會在野黨借鏡南韓，以免我國談判成果也被推翻。

台美關稅談判，台灣取得對等關稅15%不疊加，府院高層近日也親自走訪中小產業。賴總統今首度下鄉前往台中神岡的伯鑫工具，展開產業關懷之旅。談起川普突將南韓關稅由15%調高至25%，賴總統嚴肅喊話我國在野黨。

賴總統語強調，「我們希望不要有變數」，台灣與美國進行關稅談判時，真的花了非常大的功夫，做了很多準備，也跟產業界共同提出了這個方案，最後終於獲得15%不疊加，如此好的成果，希望國會可以支持，不要產生變卦，不然美國很可能將本來15%關稅，提高至25%，甚至更高。

賴總統提到，我關稅談判完成後，台股馬上突破3萬2千點，可見這次談判，股市反應是正面的、企業也是正面的。國際方面，南韓十分焦急，意即看好台灣這次談判結果，中國大陸更是氣得直跳腳，種種跡象都表明了台美談判「是成功的」。

賴總統喊話在野黨，不管從哪個角度看，都希望在野黨能夠給予支持，「政黨競爭難免，但不要焦土政策」。人民、產業才是最重要的，若是讓政黨利益超過國家利益，把談判成果推翻，那經濟衝擊會非常大，影響勢必十分嚴重。

至於美國是否有給台灣時間壓力？賴總統說，目前美方還沒有給一個確定時間，但可想而知，美國一定希望台灣能盡速通過、正式底定，讓台灣、美國雙方都能依照約定，來進行投資與產業合作。完整報導敬請鎖定晚間19點55分，民視新聞台《台灣最前線》。