川普調升韓國關稅引討論 綠盼朝野攜手速審台美關稅

韓國國會至今未通過去年與美國的貿易協定，美國總統川普因此將部分產品關稅從15%提高至25%。民進黨立法院黨團今天表示，立法院下會期將處理「台美關稅協定」，呼籲朝野攜手、藍白勿拖延，加速完成審議，就能國泰民安。

行政院副院長鄭麗君在20日台美關稅談判說明記者會表示，數週後台美將簽署台美對等貿易協定，載明美方給予台灣對等關稅稅率15%不疊加等內容，以及關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、數位貿易、經濟安全、勞動保障、環境保護、商業機會等相關條文。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長范雲與沈伯洋、副書記長張雅琳上午召開「軍購關稅缺一不可，朝野攜手國泰民安」記者會。

鍾佳濱說，台灣好不容易談出這樣的結果，未來台美關稅協定（台美對等貿易協定）勢必要交付國會下會期審議，民進黨團要誠摯呼籲在野黨，新年新希望，希望台美關稅協定順利完成審議，朝野攜手就能國泰民安。

張雅琳表示，台美關稅談判結果，不僅讓半導體產業受益，也讓台灣的工具機、自行車等產業受益，過去一週她遇到很多傳產界人士，都非常肯定這次的談判結果。

張雅琳說，以韓國遭加稅為例，呼籲在野黨關注產業、經濟蓬勃發展的條件，千萬不要拖延，一定要加速審定，要不然談到的好條件，可能會生變，台灣的產業、經濟與股市禁不起這樣的打擊。

媒體追問，在野黨立委認為川普是砍給友邦看，台灣不能因為這樣就退縮、卑躬屈膝。

鍾佳濱說，以美國的立場來說，當然希望談定的事情，就要照做。台灣在國際社會是一個守信用的國家，也跟所有民主盟邦表達台灣是負責任、可信賴的，也希望盟邦信守承諾。

陳培瑜指出，大家都在談人民、傳產的需求及百工百業的困境時，藍白還在想政治鬥爭。