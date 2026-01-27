快訊

台美關稅協議在野黨將「嚴審」引焦慮 江啟臣：行政院趕快送文本

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
立法院副院長江啟臣表示，尚未收到行政院的台美關稅協議文本，立院無從審查，請立院盡速送交，他相信各黨團會站在台灣優先的立場審查。記者陳敬丰／攝影
立法院副院長江啟臣表示，尚未收到行政院的台美關稅協議文本，立院無從審查，請立院盡速送交，他相信各黨團會站在台灣優先的立場審查。記者陳敬丰／攝影

美國對台關稅落在15%，立法院藍白黨團日前表示會「嚴格審查」台美貿易協議，然而美國總統川普今宣布韓國關稅從15%調升到25%，引發外界擔憂，台灣若嚴審，會否步上韓國後塵。立法院副院長江啟臣表示，立院尚未收到協議內容，若已經簽署，呼籲行政院盡快送交。

江啟臣今天上午參加台中新丁粄節記者會，受訪表示，目前台美關稅談判的協議內容尚未完全公布，也不曉得是否已經簽署，至少立法院尚未收到協議內容；根據「條約締結法」，國家對外洽簽的協議、條約等等，都要送到立法院審議，過去有類似狀況，這次關稅協議也不例外。

江啟臣指出，重點在談判的實質內容、完整內容是什麼？目前大家只看到行政院提出的15%不疊加稅率、2500億美元投資與2500億美元信用保證，其他細節諸如市場開放等等，還沒有清楚揭露，產業界在等待，民眾也關注到底談判內容是什麼。

江啟臣說，立法院現在完全沒有收到行政院送來的協議文本，在這樣的狀況下，本就無從審查，呼籲政院如果已經簽署，盡快將協議文本送交立院審議；這與國家利益、產業利益密切相關，他相信各黨團都會在國家利益優先的前提下，審查協議內容。

江啟臣強調，國會審查與監督是民主常態，這個過程不是要阻擋什麼，而是要讓人民知道「談了什麼」，哪些有利、哪些不利，不利的部分能不能有所調整；大家應該要團結一致，尤其在對外談判的部分，不需要自亂陣腳，他相信也期待各黨團會站在台灣優先的立場審查，請行政院盡快送交文本。

相關新聞

台美關稅協議在野黨將「嚴審」引焦慮 江啟臣：行政院趕快送文本

美國對台關稅落在15%，立法院藍白黨團日前表示會「嚴格審查」台美貿易協議，然而美國總統川普今宣布韓國關稅從15%調升到2...

南韓國會未過貿易協議 川普突宣告調升關稅 羅智強：未來依法審查

美國總統川普宣告，因南韓國會遲未通過貿易協議，故將關稅15%調升為25%。未來我國立法院審議美台關稅協議，恐也將面臨同樣...

川普對韓祭25%重稅「殺雞儆猴」？ 台積電前工程師示警台灣恐有2衝擊

美國總統川普宣布將南韓輸美汽車與藥品關稅由15%增至25%，台積電前工程師、國民黨北市議員曾獻瑩今認為，這是川普式風格，...

民進黨團：南韓殷鑑 藍白勿拖延 台美關稅日久恐生變

美國總統川普表示，南韓國會遲未完成批准程序，未能落實與美國談妥的貿易協議，宣布即日起將相關關稅由原本的15%調高至25%...

對美投資信保 400億今年到位

台美對等關稅談判大致底定，外界關注2,500億美元的投資信用保證機制如何運作，國發會副主委高仙桂昨（26）日表示，首期資...

學者：農產品、汽車談判 挑戰大

台美關稅談判成果出爐，台灣經濟研究院院長張建一昨（26）日表示，整體「談得不錯」，但真正具挑戰性的是後續第二階段對等貿易...

