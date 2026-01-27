川普對韓祭25%重稅「殺雞儆猴」？ 台積電前工程師示警台灣恐有2衝擊

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨北市議曾獻瑩。本報系資料照／記者余承翰攝影
美國總統川普宣布將南韓輸美汽車與藥品關稅由15%增至25%，台積電前工程師、國民黨北市議員曾獻瑩今認為，這是川普式風格，是對台灣等盟友的殺雞儆猴，對台灣最大衝擊恐怕是農產品是否低關稅、汽車零關稅進入台灣。

曾獻瑩表示，川普把韓國的關稅提高到25%，當然是要求韓國盡快落實之前的談判結果，也是對台灣等其他盟友有一個殺雞儆猴的效果。但他認為，不用太擔心，因為從今天韓國股市沒有大跌就可知道，這是川普式風格，大家已經慢慢習慣，之後還要陸續再談。

他說，對台灣最大衝擊恐怕是後續，美國會不會要求農產品要低關稅全面地進入台灣市場，恐怕衝擊台灣的精緻農業跟農民的生計，以及汽車是否會零關稅全面地進入台灣，這都是後續的觀察重點。

台美關稅

