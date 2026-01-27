學者：農產品、汽車談判 挑戰大

台美關稅談判成果出爐，台灣經濟研究院院長張建一昨（26）日表示，整體「談得不錯」，但真正具挑戰性的是後續第二階段對等貿易談判，包括農產品、汽車及相關零組件等市場開放，及國會政治變數，是未來關注重點。

台經院昨日公布今年經濟成長率預測上修至4.05%，較前次預測上調1.45個百分點。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，在AI相關投資持續擴展、關稅干擾逐步淡化，及民間消費動能回升等三大因素支撐下，經濟表現優於原先預期，是經濟成長上修的主要關鍵。

對於台美談判，張建一表示，出口美國關稅降至15%，對台灣傳統產業是一大利多，也有助降低外部不確定性，成為支撐今年經濟成長的重要因素。

針對外界高度關注2,500億美元投資承諾，張建一表示，相關金額並非額外新增壓力，單是台積電在美國的長期投資布局，加上中油參與阿拉斯加天然氣相關投資，合計金額其實已接近門檻，另有其他企業既有或規劃中的自主投資挹注，不致排擠國內投資動能。