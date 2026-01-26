關稅協定若遭國會在野多數反對 立委憂：恐遭美方報復

針對台美關稅貿易協議內容及相關投資規劃，立委李坤城26日質詢指出，政府與美方已談妥之貿易協定，攸關我國整體經濟與出口產業發展，未來將送到立法院審議，若立法院對協定內容進行更改，導致協定最終未能生效，恐將對台灣造成極為嚴重的經濟衝擊。

李坤城表示，目前最壞情境不外乎兩種，其一為協定直接失效，其二為被迫重新談判，但依照美國總統川普的談判風格，美方幾乎不可能重啟談判，反而可能回到更高的關稅。

李坤城示警，若因我方立法院不同意或修改協定內容，極可能被美方視為違約，關稅甚至可能回到先前提出的32%或更高水準，將對台灣出口產業造成重大衝擊；相較之下，目前多數產業如工具機、機械、五金等，對於15%且不疊加的關稅條件，業界普遍認為有助於產業發展，並可帶動經濟成長。

李坤城強調，政府在推動相關協定時，務必將「立法院不同意或修改協定」的最壞情況納入完整評估，並誠實向社會說明對企業、產業及經濟成長的實質影響，讓國人充分理解風險，避免因低估後果而付出難以承擔的代價。

至於外界所提及的「5,000億美元投資」，係由民間企業自主投資2,500億美元，加上政府信保2,500億美元所構成，並詢問民間投資部分是否已包含台積電（2330）1,650億美元的投資，以及其餘投資是否來自台積電供應鏈或相關企業，目前政府掌握哪些具體投資對象？

國發會高副主委回應，相關投資已納入整體計畫，投資備忘錄中明確涵蓋半導體、AI等產業；經濟部何次長也表示，在赴美進行關稅談判前，已與國內電子資訊及半導體大廠召開會議，並充分了解業界需求。

經貿談判辦公室徐執秘也說明，2,500億美元已內含台積電承諾投資的1,650億美元。李坤城強調，民間2,500億美元投資並非空泛數字，而是政府與我國半導體相關企業充分溝通後的具體規劃。

至於政府信保2,500億美元部分，國發會高副主委說明係由國發基金籌措，並邀請公股及民營銀行共同參與。李坤城進一步關切，信保機制的「第一桶金」來源、是否涉及政府預算，以及初期實際出資金額。

國發會高副主委表示，目前正與公股銀行協商，將以國發基金出資方式啟動，初期金額約為300至400億元新台幣；財政部長莊翠雲也補充，整體規劃由國發會統籌，未來將由公股與民營銀行共同加入。

李坤城指出，多數赴美投資企業皆為半導體相關產業，財務體質健全，透過銀行融資風險相對低，對民營銀行而言亦是合理的獲利機會，屬於雙贏模式，並非外界所誤解的「政府一次拿出5,000億」。他呼籲政府應更清楚向社會說明投資結構與資金來源，避免錯誤訊息造成不必要的疑慮。