台美關稅談判 立委：國安思考大於貿易逆差

針對台美關稅談判議題，立委郭國文26日於立法院財政委員會質詢時指出，相關討論不應僅限於貨品貿易逆差，而應同步納入能源安全與數位服務貿易等關鍵項目，才能完整呈現台美實質經貿關係，並作為關稅談判的重要政策基礎。

郭國文表示，美國先前在對台關稅談判中，主要理由即為美國對台貿易逆差持續擴大，但此次談判結果，關稅由原先的25%降至15%，且未再疊加，顯示談判過程中，台灣在全球供應鏈、特別是半導體產業中的關鍵角色，成為美方願意調降關稅的重要考量，也凸顯「國安思考大於貿易逆差」。

郭國文進一步指出，當前經濟安全與國家安全已緊密結合，反映全球產業布局的戰略轉向。台灣也從過去重視兩岸經貿關係，逐步轉為強化與美國的經貿連結，產業布局由「西進」轉為「東進」。

央行總裁楊金龍也表示，美國確實需要台灣的產品，相關數據顯示，台灣對中國大陸與對美國的經貿結構已出現明顯轉變。

此外，郭國文提到，中國大陸多次對外喊話將終止ECFA，並以經濟制裁作為施壓工具。對此，金管會主委彭金隆表示，金融業對大陸曝險在高峰時曾占淨值71%，目前已降至14.59%，並將著手提出相關風險評估報告。

在能源面向上，美國近年亦成為台灣能源進口的重要夥伴。至2025年統計，台灣自美採購天然氣比重已接近一成。楊金龍指出，能源採購與對美投資有助於平衡雙邊貿易結構，美國在戰略安全層面，仍將台灣視為可信賴的夥伴。

在數位貿易方面，郭國文提出「隱形數位服務逆差」概念。隨著台灣近年高度依賴美國雲端、AI與社群廣告服務，但因支付款項多匯往美國科技公司的愛爾蘭子公司，導致官方統計將其列為對愛爾蘭服務進口，未能真實反映台灣對美服務貿易的龐大支出。

郭國文最後表示，未來在台美關稅談判中，若能將貨品貿易、能源進口、數位服務貿易，以及整體經貿與金融風險納入同一分析架構，將有助於更完整呈現台灣對美國的實質經貿互動，並強化談判的政策基礎。