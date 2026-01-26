立委籲美製汽車進口零關稅 莊翠雲：協議簽署後說明

台美關稅貿易談判結果出爐，各界關注美製汽車、保健食品進口關稅稅率是否調降。財政部長莊翠雲今天說，是否有納入貿易協議內容，待台美簽署後將向社會大眾報告。

立法院財政委員會今天邀請財經部會首長進行「針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略」專題報告。

民進黨立委王世堅質詢時關注，台灣目前對美製汽車課徵17.5%關稅，高於日本對進口車輛的零關稅、加拿大5.9%、韓國8%、歐盟9.8%；後續是否有可能調降進口汽車關稅，甚至「一步到位」降為零關稅。

至於保健食品方面，王世堅指出，台灣目前保健食品進口關稅高達30%，高於美國的6.4%、韓國8%、中國8.5%、日本14.5%，使台灣民眾無法與他國民眾一樣，享有同等物美價廉的保健食品。

莊翠雲說明，對於台灣進口美國的汽車、保健食品等關稅稅率，是否有被納入此次台美關稅貿易協議的品項，行政院經貿談判辦公室已對外說明，目前雙方還在做法律文字的校對，待台美簽署貿易協議後將向社會大眾報告。

王世堅詢問，財政部是否有意取消現行新台幣2000元以下的「小額包裹」免稅政策，盼不要讓台灣民眾失去「小確幸」。莊翠雲說明，目前並未規劃取消小額包裹免稅政策。