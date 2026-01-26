快訊

台股續揚再創高、上漲103點收32,064點 台積電創高後翻黑跌15元

all in年假+二千元現金買彩券 台北40歲陽光單身漢抱回6.9億元頭獎

經典賽／日本隊公布第三波名單確定有山本由伸 將對中華隊先發？

聽新聞
0:00 / 0:00

立委籲美製汽車進口零關稅 莊翠雲：協議簽署後說明

中央社／ 台北26日電
台北股市站上三萬點大關，國民黨立委羅明才（左）上午在立法院財政委員會拿出元寶、雞排、珍奶，與財政部長莊翠雲（右三起）、中央銀行董事長楊金龍、金管會主委彭金隆的官員一同合影、享用。聯合報系記者陳正興／攝影
台北股市站上三萬點大關，國民黨立委羅明才（左）上午在立法院財政委員會拿出元寶、雞排、珍奶，與財政部長莊翠雲（右三起）、中央銀行董事長楊金龍、金管會主委彭金隆的官員一同合影、享用。聯合報系記者陳正興／攝影

台美關稅貿易談判結果出爐，各界關注美製汽車、保健食品進口關稅稅率是否調降。財政部長莊翠雲今天說，是否有納入貿易協議內容，待台美簽署後將向社會大眾報告。

立法院財政委員會今天邀請財經部會首長進行「針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略」專題報告。

民進黨立委王世堅質詢時關注，台灣目前對美製汽車課徵17.5%關稅，高於日本對進口車輛的零關稅、加拿大5.9%、韓國8%、歐盟9.8%；後續是否有可能調降進口汽車關稅，甚至「一步到位」降為零關稅。

至於保健食品方面，王世堅指出，台灣目前保健食品進口關稅高達30%，高於美國的6.4%、韓國8%、中國8.5%、日本14.5%，使台灣民眾無法與他國民眾一樣，享有同等物美價廉的保健食品。

莊翠雲說明，對於台灣進口美國的汽車、保健食品等關稅稅率，是否有被納入此次台美關稅貿易協議的品項，行政院經貿談判辦公室已對外說明，目前雙方還在做法律文字的校對，待台美簽署貿易協議後將向社會大眾報告。

王世堅詢問，財政部是否有意取消現行新台幣2000元以下的「小額包裹」免稅政策，盼不要讓台灣民眾失去「小確幸」。莊翠雲說明，目前並未規劃取消小額包裹免稅政策。

台美關稅

延伸閱讀

彭金隆：台美關稅協議 有助台股朝正面方向進展

民進黨誰選北市長 王世堅：鄭麗君是非常適合人選

綠北市長人選難產 王世堅：我不會被諮詢也不願被諮商

【重磅快評】王世堅此言差矣 何止柯建銘要知所進退

相關新聞

立委籲美製汽車進口零關稅 莊翠雲：協議簽署後說明

台美關稅貿易談判結果出爐，各界關注美製汽車、保健食品進口關稅稅率是否調降。財政部長莊翠雲今天說，是否有納入貿易協議內容，...

台美關稅談判 張建一：2,500億美元可望達標、難關在下一階段

台美關稅與投資談判第一階段落幕。台經院院長張建一指出，整體談判結果「談得不錯」，出口美國關稅降至15%，對台灣傳統產業是...

彭金隆：台美關稅協議 有助台股朝正面方向進展

台美達成關稅貿易協議，金管會主委彭金隆今天說明，15%對等關稅且不疊加、半導體及其衍生品的最優惠待遇等架構，將讓台灣產業...

台美關稅底定 經濟部：台灣業者獲得相對優勢

台美關稅談判底定，經濟部次長何晉滄今日表示，推估我國出口、產值及就業所受到的衝擊已大幅減緩，台灣業者獲得相對優勢。

【專家之眼】自由不是免費，那賴政府送出的五千億算什麼？

美國在台協會（AIT）處長谷立言表示，自由不是免費，美國只能在盟友自助的前提下幫助。聽聞此言，國人應該多覺奇怪。畢竟，就...

卡尼揭開潘朵拉盒子 賴政府還要任由川普2.0予取予求？

加拿大總理卡尼日前在瑞士達沃斯的世界經濟論壇演說時，批評強國將關稅當武器，還說曾在美國霸權時代繁榮發展的中等國家，必須看清現實已然改變，若只是一味順從，已無法保護他們免受大國侵略。卡尼一席話惹怒美國總統川普，卻說中許多美國昔日盟友的心聲，不僅澳洲總理艾班尼斯公開力挺卡尼，更邀卡尼訪問澳洲並到國會演說；還有歐洲前官員說：怎麼不邀請加拿大加入歐盟？卡尼的話之所以引起熱烈回響，正因為他揭開當今世界的潘多拉盒子。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。